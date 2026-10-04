Los Premios ÍDOLO Argentina 2026 ya tienen fecha y conductores confirmados para su tercera edición en el país. Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rosello encabezarán la ceremonia, mientras que otras figuras estarán a cargo de la alfombra roja de una gala que reconocerá a referentes del universo digital.

La Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, será el escenario elegido para los Premios ÍDOLO Argentina el miércoles 28 de octubre. La nueva edición contará con 29 categorías destinadas a creadores de contenido, streamers y personalidades de diferentes plataformas, además de incorporar dos reconocimientos que debutarán este año.

Antes de conocer a los ganadores, Marta Fort, Juli Poggio y Fede Popgold recibirán a los invitados y nominados desde la alfombra roja. Más tarde, Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rosello tomarán el mando de la gala principal. La ceremonia podrá seguirse en vivo mediante Streams Telefe y posteriormente también llegará a la pantalla abierta de Telefe.

La edición tendrá reconocimientos vinculados con moda, gastronomía, viajes, deportes, podcasts, lifestyle, belleza, tecnología, actualidad, música, humor, salud, emprendimientos y contenido creativo. También habrá categorías para streaming, fútbol, automovilismo, reseñas gastronómicas, canciones virales y figuras celebrity, ampliando el abanico de perfiles que podrán competir por las estatuillas.

Entre las novedades estará Mejor Comunidad, categoría destinada a reconocer a las audiencias y espacios digitales vinculados con los canales de streaming. Su resultado dependerá directamente de la votación del público, al igual que Ídolo Emergente y Momento Viral. La segunda incorporación será Ídolo Notero/a, enfocada en cronistas y nuevos formatos informativos desarrollados dentro de las plataformas digitales.

El proceso para determinar las nominaciones comenzó con las postulaciones del público y tuvo una fuerte participación: durante las primeras 24 horas se registraron 109.760 propuestas y alrededor de 2.500 creadores recibieron apoyos. Una vez concluida esa instancia, los perfiles con mayor cantidad de votos pasarán a la evaluación del jurado para determinar a los finalistas y, posteriormente, a la mayoría de los ganadores.

Los Premios ÍDOLO nacieron en España en 2022 por iniciativa de Aida Domènech, conocida como Dulceida, y desembarcaron en Argentina en 2024. Tras ampliar su llegada a la televisión abierta durante 2025, la organización prepara ahora una nueva propuesta visual para acompañar el crecimiento del evento y los diferentes formatos que integran actualmente el ecosistema digital.

Con la fecha, la sede y los conductores ya definidos, todavía queda por completarse uno de los puntos centrales de la edición: la lista definitiva de nominados. Los nombres surgirán del proceso de postulaciones y evaluación previsto por la organización antes de la ceremonia del 28 de octubre.