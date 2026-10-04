Luciana Geuna decidió hacer un cambio importante en su rutina profesional para asumir el desafío de MasterChef Celebrity. Acostumbrada al periodismo político y de actualidad, la conductora reconoció que la experiencia la está obligando a descubrir habilidades completamente nuevas: “Mi cerebro está lleno de estímulos nuevos y eso es algo que me encanta, porque yo siempre cocino en casa y rara vez pedimos delivery. Pero, ahora, me doy cuenta de que no estoy ni cerca de ser cocinera”.

La posibilidad de ingresar al reality, sin embargo, no apareció por primera vez este año. Geuna contó que anteriormente había recibido una propuesta similar, pero su agenda hacía prácticamente imposible compatibilizar todos los compromisos. “Estaba en OLGA haciendo la primera mañana de Paraíso Fiscal y los domingos a la noche también tenía mi programa en TN. Sentí que físicamente era imposible hacerlo, pero siempre me gustó mucho el plan”, explicó.

Con un panorama diferente, la periodista entendió que esta vez podía aceptar. “Por eso, este año que tengo más disponibilidad, cuando me llamaron, dije: ‘Tengo ganas’”, recordó. Esa decisión derivó también en su licencia en TN hasta fin de año. Sobre el cambio, fue contundente: “Lo hice muy convencida. Obviamente, generó todo un movimiento, pero estoy bastante tranquila”.

Para Luciana Geuna, el atractivo también pasa por mostrarse lejos del registro con el que habitualmente se la identifica. “Siento que ahí hay un híbrido que a mí me gusta mucho y que ahora, en el reality, lo hago un poco más expuesta porque no es periodismo, y tengo que cocinar”, señaló sobre una experiencia que combina con su participación en Sería Increíble, por OLGA.

MasterChef, además, ya ocupaba un lugar especial dentro de su familia. “Mi nena es fanática así que lo miramos mucho. Y, en casa, se juega a MasterChef. Cuando cocinamos y es el momento de emplatar, nos lo tomamos en serio. Nos gusta mucho”, contó. Por eso, explicó que su decisión excedió lo profesional: “Por eso, para mí, al aceptar la propuesta había algo más que lo laboral. Siento que te nutre y que es un gran programa. Está bueno, sirve y suma. Además, lo miro y me gusta”. Sus hijos, aseguró, “están re contentos”.

La periodista también destacó especialmente el papel de Wanda Nara: “A mí me encanta. Y sé que esto parece que lo digo porque estoy participando, pero no. Siento que ella cambió el reality”. Desde su experiencia como conductora, Geuna valoró su vínculo con los participantes: “Hay algo que ella reconoce en los grupos. Hay mucho ida y vuelta entre ella y los participantes. Hay algo nuevo en su rol como conductora que le da una vuelta de rosca a este formato. Toda la cuestión vincular con los competidores le da otro condimento a las emisiones y lo relajó”.

Así, el paso por MasterChef Celebrity representa para Luciana Geuna mucho más que aprender a desenvolverse frente al jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. La periodista eligió aprovechar una etapa con mayor disponibilidad para abandonar temporalmente su rutina informativa, aceptar un formato que ya disfrutaba como espectadora y descubrir qué puede mostrar en televisión cuando la actualidad política deja de ser el centro.