La tensión entre la Negra Vernaci y la China Ansa parece haberse convertido en una historia paralela dentro de MasterChef Celebrity. Después de las dificultades que tuvieron para cocinar juntas en el primer programa, las diferencias reaparecieron frente a las cámaras. Wanda Nara incluso advirtió sobre el carácter de la locutora: "Igual mucho miedo, no porque le contestaste, no te quedas calladita, no sos una mudita". La conductora de radio reaccionó inmediatamente: "¿Pero cómo no le voy a contestar?".

Lejos de bajar el tono, la Negra Vernaci dejó clara su postura dentro de la competencia: "No está bueno que me pongan ya en el papel de la conflictiva, porque los calladitos son peores, yo lo digo todo en la cara". Wanda aprovechó entonces la cercanía entre ambas participantes y señaló: "China, tuviste muchos problemas trabajando cerca de La Negra, pero de vuelta estás atrás de La Negra". Ellarespondió: "Sí, no me la puedo sacar de encima".

El intercambio rápidamente se transformó en un ida y vuelta cargado de ironía. "Me sigue, me sigue", lanzó la Negra, mientras la China Ansa contestó: "Yo no te aguanto". "No, pero no me sigas más", insistió la conductora, antes de que su compañera retrucara: "No, ella se mete en mi camino". En su entrevista individual, la Negra remató la situación con otra frase: "Ay, mi amor, vayan al psicólogo, hagan terapia".

La explicación llegó fuera de MasterChef, cuando la China Ansa visitó a Negra Vernaci en Amanece que no es poco, su programa en Olga. "Harta me tenés, no duermo un carajo. Me invita un programa a las 5 de la mañana y vivo en Dique Luján", protestó la periodista. Después definió el origen del problema: "Ella vive tensionada, entonces cualquier persona que se le acerque se va a tensar" y agregó: "Me quise poner de acuerdo con un plato".

La conductora de radio tuvo otra interpretación y la interrumpió: "No, no, no. Vos dijiste que era lo que había que hacer. No me vas a decir vos que es lo que hay que hacer, respetá los rangos". Paulo Kablan preguntó entonces "¿Quién fue la idea de esa merlucita?" y la conversación volvió al humor. "Mirá como te miro, eu", respondió la conductora, antes de bromear: "Yo con la merluza me llevo muy bien, yo con los pescados me llevo muy bien".

La discusión también dejó espacio para reconocer el aporte de cada una. "Yo le entregué la merluza para que ella estuviera contenta", señaló la China Ansa. "Pero por esa merluza ganamos", retrucó su compañera, quien reclamó: "¿Y vas a decir algo de mi puré de zanahorias?". Finalmente llegó el reconocimiento: "El puré de zanahoria de ella, espectacular". La China resumió después sus diferencias: "A ella le molesta mi presencia porque vengo de un pasado que ella no pudo resolver, que no pudiste cambiar. Y a mi me molesta su presencia porque es un futuro inmediato incorregible". Y aclaró: "Esa era la pelea, tenía que ver con las formas de decir las cosas".

El encuentro terminó mostrando que, detrás de los choques, ambas pueden convivir con el conflicto desde el humor. La Negra Vernaci anticipó incluso que la relación tendrá nuevos capítulos: "Yo creo que vamos a tener un largo camino por delante, ni vos ni yo nos vamos a ir pronto porque las dos cocinamos bien. Así que es muy probable que sigamos un rato largo en esto, así que poné los dedos conmigo". Después se tomaron de la mano y cerraron la charla con un abrazo.