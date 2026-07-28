Cuatro delincuentes desplazándose por su casa mientras sus hijos permanecían en el interior: esa es la escena que Wanda Nara decidió mostrar mediante las grabaciones de seguridad. Junto a uno de los videos, precisó el horario del ingreso: “22.34 hora italiana. Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta de que había cuatro personas en la casa”.

Los chicos estaban viendo la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España cuando advirtieron movimientos dentro de la propiedad y buscaron resguardarse. Con ellos se encontraba Nora Colosimo, madre de la empresaria, quien posteriormente realizó una denuncia para reconstruir lo ocurrido durante el asalto.

El recorrido realizado por los ladrones despertó sospechas porque no se dirigieron al azar hacia las habitaciones. Ana Rosenfeld explicó: “Llegar a la habitación de Wanda no es fácil. Es un laberinto en esa casa. Conocían directamente el lugar donde Wanda tenía sus pertenencias, ya que fueron al bolso donde habitualmente llevaba los documentos y los pasaportes”.

Los responsables escaparon con objetos de valor y documentación perteneciente a la familia. La abogada de Wanda Nara sostuvo que “hay una investigación en Italia muy especializada y específica por parte de la policía científica”, aunque evitó revelar las hipótesis que manejan las autoridades mientras avanza el análisis de las pruebas.

Tras conocerse las imágenes, Wanda Nara buscó llevar tranquilidad sobre la salud de sus hijos, pero reconoció que el temor continúa presente. “Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo”, escribió en sus historias.

El robo de los pasaportes abrió además un nuevo conflicto con Mauro Icardi, ya que las niñas necesitan la autorización de su padre para obtener otra documentación. La conductora lo acusó públicamente: “Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren de la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver”.

Ante la falta de acuerdo, Rosenfeld presentó un pedido para que un juez de feria intime a Mauro Icardi a firmar los papeles necesarios. De esta manera, Wanda Nara enfrenta simultáneamente las consecuencias emocionales del asalto, la investigación sobre quienes ingresaron a la vivienda y el problema legal que mantiene a sus hijas sin poder recuperar sus pasaportes.