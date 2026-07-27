Solo dos días necesitó Juliana “Furia” Scaglione para abandonar La Casa de los Gemelos junto a Cristian U. Tras regresar del reality español, la exparticipante denunció que la producción no le pagó, permitió el consumo de drogas y desconoció el premio de 250 mil euros que supuestamente le habían ofrecido antes de ingresar.

Uno de sus principales reclamos estuvo relacionado con la recompensa económica. Furia Scaglione aseguró que “una vez dentro de la casa lo negaron” y recordó la respuesta que habría recibido al pedir explicaciones: “‘Ustedes se van a ganar una copa de m... y chau’, me dijeron”. De acuerdo con su relato, las condiciones cambiaron cuando la competencia ya había comenzado.

La acusación más grave apareció cuando le consultaron si había sustancias dentro de la propiedad. La ex Gran Hermano respondió que la producción “sabe” lo que sucede y señaló: “Ellos lo permiten. El personaje que entra a la Casa de los Gemelos es un personaje disruptivo, friki. Y después hay cosas que están permitidas y cosas que no”.

Sobre lo que habría observado durante su breve estadía, explicó: “Como yo no consumo, la verdad no me doy cuenta cuando alguien está en una, entonces para mí somos todos actores, showman, locos, ¿entendés? Pero había gente que ahí te das cuenta que se queda despierta todo el día. O sea, por algo no dormía". Así, evitó identificar a participantes concretos, pero insistió en sus sospechas.

Furia Scaglione también afirmó que recibió un trato discriminatorio por ser argentina y planteó la posibilidad de recurrir a la Justicia. “No es mi intención (hacerles juicio), pero la verdad es que hay xenofobia en el medio. Estamos en un país que no es nuestro, o sea, la tenemos todas de ganar y encima está todo grabado”, manifestó.

Durante su visita a Se Picó, Gastón Trezeguet quiso saber si lamentaba haber ingresado sin un acuerdo escrito. “¿Te arrepentís de no haber firmado un contrato antes?”, le preguntó. Furia Scaglione respondió: ”No, mejor. Mejor porque quedaron recontra expuestos. Yo ahora con esto le puedo hacer una demanda".

Las declaraciones abrieron un nuevo conflicto para La Casa de los Gemelos, que ya había atravesado otras salidas polémicas. Mientras la producción no respondió públicamente a cada una de las acusaciones, Juliana “Furia” Scaglione dejó abierta la posibilidad de avanzar legalmente y sostuvo que las grabaciones podrían respaldar su versión sobre lo ocurrido.