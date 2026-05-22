La salud de Christian Petersen volvió a generar preocupación en las últimas horas luego de conocerse que debió ser internado nuevamente en el Hospital Alemán. El cocinero, que meses atrás atravesó un dramático episodio durante una expedición en el volcán Lanín, habría ingresado a la guardia con un cuadro alarmante que obligó a los médicos a actuar rápidamente.

La información fue dada a conocer por Pilar Smith en el programa LAM, donde revelaron que el chef llegó al centro médico el 20 de mayo por la noche “con alucinaciones”. Según detallaron en el ciclo de América TV, los profesionales decidieron derivarlo al área de psiquiatría para estabilizarlo y mantenerlo bajo observación mientras analizaban su evolución.

“Entró por la guardia y fue derivado directamente al pabellón de psiquiatría”, explicaron al aire sobre el cuadro que presentaba Christian Petersen. Además, indicaron que el personal médico logró contener la situación, aunque hasta el momento no trascendió ningún parte oficial sobre su estado de salud ni sobre cuánto tiempo permanecerá internado.

El episodio reavivó la preocupación por las secuelas que habría dejado el grave accidente sufrido a fines de 2025 durante su ascenso al volcán Lanín. En aquella oportunidad, el chef sufrió una falla multiorgánica que lo mantuvo durante 26 días internado en terapia intensiva y obligó a desplegar un complejo operativo de rescate en plena montaña.

Con el paso de los meses comenzaron a conocerse detalles sobre lo ocurrido antes del colapso físico de Christian Petersen. Distintas versiones indicaban que el cocinero había mostrado comportamientos erráticos mientras realizaba la travesía, situación que encendió las alarmas entre los guías que lo acompañaban en la expedición.

Fue entonces cuando la periodista Fernanda Iglesias aportó información que generó un fuerte impacto mediático. Durante una emisión de Tarde o Temprano, sostuvo: “Los resultados le dieron positivo de cocaína y MD”, en referencia a los presuntos análisis toxicológicos vinculados con la descompensación que sufrió el chef.

La panelista también relató escenas delicadas sobre el comportamiento que habría tenido el cocinero antes de ser trasladado. “Hablan de que se puso violento, se sacó la ropa, empezó a hacer cosas extrañas, no podía seguir con el grupo. Lo tuvieron que bajar, llamar al guardaparque y a la Gendarmería”, contó sobre el dramático episodio que derivó en su internación de urgencia.

Mientras continúa el hermetismo alrededor de la evolución de Christian Petersen, el caso volvió a instalar el debate sobre los riesgos del consumo de determinadas sustancias en actividades de alta exigencia física. Por ahora, la atención permanece puesta en la recuperación del chef, cuyo estado sigue generando inquietud tanto en el ambiente gastronómico como entre sus seguidores.