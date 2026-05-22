La salud de Christian Petersen volvió a generar preocupación después de una nueva internación de urgencia. El chef habría ingresado este miércoles 20 de mayo al Hospital Alemán acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi, y el cuadro encendió las alarmas por los antecedentes recientes.

La información fue dada a conocer por Pilar Smith en LAM, donde explicó que el cocinero pasó por la guardia y luego fue derivado a un área específica para recibir atención. El dato más sensible estuvo vinculado a cómo habría llegado al centro médico y a la falta de un comunicado oficial hasta el momento.

"Nos aseguran que habría ingresado por alucinaciones. Aparentemente llegó en medio de un brote y lograron estabilizarlo, pero todavía no hay parte médico", señaló la periodista, dejando en claro que todavía se espera una confirmación formal sobre su evolución.

El episodio volvió a poner sobre la mesa lo ocurrido meses atrás, cuando Christian Petersen sufrió una grave descompensación durante una excursión al volcán Lanín, en la Patagonia. Aquel cuadro derivó en un operativo de rescate y en una internación prolongada que marcó un antes y un después para su entorno.

En esa oportunidad, el chef atravesó una falla multiorgánica y debió permanecer 26 días en terapia intensiva. Primero recibió asistencia en la zona de la emergencia y luego fue trasladado a centros de mayor complejidad hasta continuar su recuperación en el Hospital Alemán, donde finalmente recibió el alta médica en enero.

Dentro del programa, Ángel de Brito también recordó que aquella situación había generado versiones contradictorias en su momento. "El episodio del volcán había sido desmentido en su momento pero obviamente fue real y había muchos testigos", afirmó el conductor, al remarcar que el antecedente existió pese a las dudas iniciales.

Por ahora, la familia y el entorno de Christian Petersen mantienen reserva mientras se aguarda una actualización médica. La nueva internación llega apenas cinco meses después de aquel cuadro en el Lanín y vuelve a dejar al cocinero bajo observación, en una etapa donde cada detalle sobre su salud genera preocupación inmediata.