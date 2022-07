¿Qué enfermedad padece el periodista Emiliano Pinsón?

El periodista Emiliano Pinsón contó que desde hace un año comenzó a tener “sensaciones atípicas y en un momento pensé que era estrés”, pero inició una serie de estudios. “Me hice un estudio del sueño, me dio mal, pero yo me seguÍa sintiendo bastante mal, me voy de vacaciones con mis hijos y no estaba bien, me hice un estudio más, me sentía raro físicamente, voy al Fleni, hago unos ejercicios que me dan y me diagnostican Parkinson en febrero del año pasado y ahí entendí todo”, relató a una radio porteña.

El comunicador deportivo, que tiene 50 años de edad y una larga trayectoria en radios y canales de televisión relacionados con el fútbol, sostuvo que a partir de allí “me di cuenta por qué me costaba dormir, no la estaba pasando bien de salud. Fue un shock, no lo pensaba, yo creía que era estrés y no, me dijeron ‘tenés Parkinson’, aparte de una manera media cruda”.

“La médica me dijo que ya no iba a ser el de antes, que iba a estar cerca, pero que no iba a ser el mismo, y la verdad es que me golpeó. Llamé a mis viejos, mi mamá pensó que me moría mañana y no, si bien yo no quise meterme mucho en la enfermedad, la neuróloga me explicó que no es tanto la enfermedad sino el paciente. Yo tengo el tipo de Parkinson que tiene el Indio Solari, el rígido”, explicó Pinsón.