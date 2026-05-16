La salud de Luis Miguel volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendiera que habría sido internado de urgencia en una clínica de Nueva York por una supuesta complicación cardíaca. La información fue difundida este viernes y rápidamente encendió las alarmas entre los seguidores del cantante mexicano.

La encargada de revelar los detalles fue Gelena Solano durante el programa El Gordo y La Flaca. Allí aseguró que “El Sol de México” permanece bajo observación médica desde el pasado lunes 11 de mayo y que el cuadro estaría relacionado con problemas en el corazón.

“Luis Miguel fue ingresado desde este lunes en un hospital en la ciudad de Nueva York. Se encuentra en observación”, expresó la periodista al aire, generando una inmediata repercusión en redes sociales y medios internacionales. Hasta el momento no trascendió cuál sería el centro médico donde está alojado.

Según el reporte televisivo, el artista llegó acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, y también por uno de sus asistentes más cercanos. De acuerdo con lo contado por Gelena Solano, la empresaria española habría permanecido junto al cantante durante toda la semana.

“Me cuentan que Paloma Cuevas no se le ha despegado ni un solo momento, que ha estado con él toda la semana, al igual que un asistente”, detalló la comunicadora, dejando en claro el delicado momento personal que estaría atravesando el intérprete de clásicos como “La incondicional” y “Ahora te puedes marchar”.

Además, en el ciclo televisivo remarcaron que el equipo médico que atiende a Luis Miguel estaría especializado en este tipo de patologías cardíacas. “Los doctores son de primera. Hay un trato muy especial y están muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tiene Luis Miguel, supuesta y alegadamente”, agregó Solano.

¿Cómo está la salud de Luis Miguel?

La periodista también llevó tranquilidad al afirmar que la evolución del cantante sería favorable y que podría recibir el alta médica en los próximos días. “Todo apunta a que podría salir la semana que viene”, sostuvo durante el programa, aunque sin brindar mayores precisiones sobre el diagnóstico.

Por ahora, ni Luis Miguel ni su entorno oficial emitieron declaraciones públicas para confirmar o desmentir la información. El silencio del artista alimentó aún más la preocupación de sus fanáticos, que rápidamente inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.