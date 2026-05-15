El nuevo dato sobre la vida sentimental de Luciano Castro llegó con más misterio que certezas. Después de su separación de Griselda Siciliani, el actor fue vinculado con una periodista con la que habría tenido un acercamiento reservado en Mar del Plata, en medio de un contexto cargado de versiones.

La información fue planteada por Fede Flowers en El Observador, donde habló de un supuesto episodio ocurrido durante los días en los que el nombre del actor venía circulando por el escándalo del Guapawate. Sin revelar demasiados detalles, el periodista dejó instalada una historia que rápidamente despertó curiosidad por la identidad de la mujer involucrada.

“Luciano Castro no estuvo tan mal porque la pasó bastante bien en Mar del Plata, donde estuvo con una periodista. Entre llanto y llanto se dejaba consolar”, lanzó Fede Flowers, en una frase que combinó el dato romántico con una cuota de picardía sobre el momento personal que atravesaba el galán.

El comentario apareció después de que Luciano Castro también fuera relacionado con Liliana Fontán, una versión que fue desmentida públicamente por Camila Homs. En ese escenario, este nuevo nombre, todavía oculto, volvió a alimentar las especulaciones alrededor de su presente afectivo y de lo que habría ocurrido lejos de Buenos Aires.

Lo llamativo es que el periodista eligió no presentar la información como un escándalo actual, sino como un dato que recién ahora podía contarse por el tiempo transcurrido. “Es anecdótico”, aclaró Fede Flowers, intentando bajarle el peso a la revelación, aunque sin apagar del todo el interés por la historia.

El verdadero gancho quedó en la identidad de la periodista. Pese a la insistencia y al tono insinuante del relato, Fede Flowers prefirió mantener el nombre en reserva y explicó el motivo con una frase contundente: “No puedo dar el nombre porque se puede prender fuego todo”.

Por ahora, Luciano Castro no hizo comentarios sobre esta versión y la mujer mencionada tampoco fue identificada. Así, el supuesto romance quedó flotando entre el dato incompleto y la intriga mediática, con Mar del Plata como escenario y un nombre guardado bajo llave.