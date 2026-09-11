Eliana Guercio decidió responder a la acusación de gordofobia de Laura Ubfal con un descargo que puso su trayectoria en discusión. Tras el enfrentamiento televisivo, la vedette desafió a buscar antecedentes de comentarios suyos que humillaran a alguien por su peso. También reconoció que pudo haberse expresado mal, pero rechazó que ese episodio alcanzara para definirla.

El cruce había escalado a partir de un cuestionamiento profesional. “Hace muchos años que no das una primicia, Laura”, lanzó Guercio. La periodista contestó: “Lo que pasa es que no quiero hablar de vos, de cierta gente como vos”, y agregó: “La envidia te carcome por dentro”. Tras la ironía de su interlocutora —“Claro, sos re envidiable, Laura, no sabés”—, Laura Ubfal disparó: “No me hagas hablar, gordofóbica. Lo mostraste desde el primer día”. La respuesta fue inmediata: “Ahora vas a tener que hacerte cargo de lo que decís. Me venías provocando, ahora vas a ver”.

En su posterior descargo, Eliana Guercio explicó por qué consideraba que la acusación excedía una crítica a sus palabras: "Me llamaron gordofóbica en televisión. No dijeron que hice un comentario que consideraban desafortunado. No cuestionaron una frase. Me definieron a mí. Y no es lo mismo. Puedo equivocarme. Puedo expresarme mal. Puedo elegir una palabra que no represente exactamente lo que quiero decir. Y, como cualquier persona, puedo aceptar una crítica cuando corresponde. Pero no soy gordofóbica. Y me duele que alguien pueda colocarme semejante etiqueta públicamente, frente a una audiencia enorme, sin detenerse siquiera a mirar quién soy, qué he dicho y cómo me he comportado durante todos estos años”.

El descargo de Eliana Guercio tras la acusación de Laura Ubfal

Para sostener su rechazo, Eliana Guercio apeló a sus años de exposición: “Llevo más de 20 años trabajando y hablando frente a una cámara. He discutido muchísimo. Me he peleado. He dicho cosas de las que después pude arrepentirme e incluso disculparme. Me han dicho de todo y yo también he contestado con dureza. Entonces, si soy gordofóbica, busquen mi historia. Busquen durante estos más de 20 años cuántas veces humillé a una persona por ser gorda. Busquen cuándo utilicé el peso de una mujer para degradarla. Busquen cuándo dije que una persona valía menos, era menos linda, menos capaz o merecía menos respeto por el tamaño de su cuerpo. BÚSQUENLO. Because yo también quise saber si existía ese historial que aparentemente justifica que hoy se me defina de esa manera. Y no lo encontré”.

Sobre el comentario que motivó el cuestionamiento, admitió la posibilidad de haber lastimado: “Lo que sí existe es una frase. Una frase en la que intenté hablar de algo completamente diferente: de la mirada del afuera, de cómo creo que muchas veces la sociedad juzga de manera distinta a las personas según su apariencia. ¿Me expresé mal? Es posible. ¿La frase pudo herir o molestar a alguien? También”.

La distinción fue el argumento central de su defensa contra Laura Ubfal: “No voy a aceptar una etiqueta que no me representa. Porque llamar públicamente gordofóbica a una persona es una acusación seria. Y las acusaciones serias deberían sostenerse con algo más que la interpretación de una frase. Si después de más de dos décadas de exposición pública el argumento para definir quién soy sigue siendo aquel mismo comentario, entonces quizás no estamos frente a un patrón de gordofobia. Quizás estamos frente a una frase desafortunada. Y esas dos cosas no son lo mismo”.

Hacia el final, Eliana Guercio reclamó un criterio compartido para evaluar lo que se dice públicamente: “Estoy absolutamente a favor de que revisemos nuestras palabras, de que aprendamos y de que entendamos que hay expresiones que hoy pueden lastimar aunque ésa jamás haya sido nuestra intención. Pero esa responsabilidad tiene que funcionar para todos”. Luego precisó su pedido: “No pretendo que nadie deje de criticarme. Después de tantos años en televisión sería absurdo. Lo único que exijo es algo mucho más sencillo: que me juzguen por lo que dije, no por algo que decidieron que soy". Con ese planteo, la discusión pasó del intercambio de chicanas a una disputa sobre el alcance de la acusación y la responsabilidad por las palabras utilizadas.