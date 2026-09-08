Soledad Silveyra permanece internada en el Sanatorio Otamendi, aunque su evolución permitiría que reciba el alta médica este miércoles. La actriz se encuentra de buen ánimo y con deseos de regresar a su casa después del accidente doméstico que le provocó una fisura en la cadera.

Baltazar Jaramillo, uno de sus hijos, confirmó lo sucedido y aportó información sobre el diagnóstico que recibió su madre. Los detalles fueron comunicados por Pepe Ochoa: “Tuvo un accidente ayer en su casa. Se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora. Ya venía mal de la espalda, venía con algunos problemas de salud por los que había suspendido un par de funciones”.

La caída ocurrió cuando Soledad Silveyra se encontraba sin compañía en su vivienda. Pese al dolor, logró comunicarse con Facundo, otro de sus hijos, para solicitar ayuda. “Ayer se cayó, estaba sola, llamó a su hijo Facundo, quien fue a socorrerla y la internaron”, explicó el periodista al reconstruir los minutos posteriores al accidente.

Desde la habitación, la artista ya manifestó su intención de abandonar el centro médico, aunque deberá esperar la autorización de los profesionales. “Me dijo que Solita está put... en el cuarto, que se quiere ir, pero obviamente tiene para rato. De ánimo está bien”, transmitió Ochoa sobre la conversación que mantuvo con Baltazar.

La fisura se produjo en un momento en el que la actriz ya arrastraba otras molestias físicas. Tiempo atrás había contado que llevaba más de seis meses afectada por una dolencia que interfería con sus actividades habituales. “Tengo una trocanteritis”, reveló durante una participación en La noche de Mirtha.





Ese cuadro y los problemas de espalda la habían obligado a suspender algunas funciones antes del accidente. Sin embargo, Soledad Silveyra había dejado en claro que su prioridad era recuperarse para reencontrarse con el público. “Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”.

Su vínculo con el escenario también quedó reflejado en una reflexión que compartió con sus seguidores: “La actuación es un ritual: transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca. Hacer un ejercicio de humildad”.

Por el momento, la actriz continuará bajo atención médica hasta que los profesionales consideren seguro su regreso a casa. La posibilidad de recibir el alta este miércoles representa una señal favorable, pero la lesión requerirá cuidados antes de que pueda retomar plenamente su trabajo. Su buen ánimo y sus ganas de volver a actuar acompañan ahora el comienzo de la recuperación.