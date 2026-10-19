La sonrisa de Mirtha Legrand junto a su familia fue el centro de la foto con la que volvió a mostrarse después de su internación. La conductora compartió una imagen tomada en su casa durante el Día de la Madre y acompañó la publicación con un mensaje sobre ese encuentro, mientras continúa con su recuperación.

En la postal aparece con su hija, Marcela Tinayre, y sus nietos Juana Viale, Nacho Viale y Rocco Gastaldi. También están sus bisnietos Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela Viale, hijos de Juana, además de Amalia Idoyaga Molina, una amiga íntima de la conductora. El encuentro reunió así a distintas generaciones de la familia junto a alguien de su círculo cercano.

“¡Feliz Día de la Madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, escribió Mirtha Legrand al publicar la foto del festejo del domingo 18 de octubre. El mensaje se difundió tanto en su cuenta personal de Instagram como en la de su programa. Se mostró sonriente y con su habitual estilo clásico, en una imagen que recibió saludos y muestras de afecto de sus seguidores.

La conductora, de 99 años, había recibido el alta el 6 de octubre después de permanecer casi tres semanas en la clínica Mater Dei por una neumonía bacteriana. Desde entonces continúa su rehabilitación en su domicilio, bajo supervisión médica. La publicación permitió verla nuevamente en ese ámbito familiar, durante una celebración que compartió con sus seres queridos.

Juana Viale habló de la recuperación y de los 100 años de Mirtha

Horas antes, Juana Viale había hablado de Mirtha Legrand, a quien reemplaza en La Noche de Mirtha. “Anda muy bien, le mandamos un beso enorme. Está cada día mejor, cada día más ella, más con su temperamento hermoso que tiene, pero está cada día mejor”, contó, al describir cómo la encuentra durante esta etapa.

La conversación también llegó al próximo cumpleaños de la diva. Martín Llaryora, gobernador de Córdoba e invitado a la mesa, empezó a proponer: “Bueno, los 100 años lo hacemos…”. Juana lo interrumpió entre risas y sumó una idea: “En Córdoba, en el (estadio) Kempes. La abuela decía, Córdoba, allá vamos”.

Llaryora siguió el juego: “Hacemos un recorrido… Uno busca inversiones… Ya está el Kempes para los 100 años”. La referencia al estadio formó parte del intercambio en tono de broma sobre el festejo de Mirtha, que el 23 de febrero de 2027 cumplirá un siglo de vida.