Los rumores de romance llegaron hasta Edith Hermida, que habló sobre el vínculo que le atribuyen con Sebastián Presta, su compañero en MasterChef Celebrity. La conductora no esquivó el tema: contó cómo interpreta algunas actitudes del humorista, explicó qué le pasa a ella cuando están juntos y dejó una respuesta sobre sus propios sentimientos.

Hermida aseguró que no es ella quien busca acercarse a Presta. “Él me coquetea a mí”, afirmó. Después describió las miradas que, según su percepción, recibe de él: “Me mira con deseo, yo me doy cuenta. A mí me da vergüenza, a veces”. Lejos de presentarlo como un romance, reconoció que esa situación por momentos la incomoda.

Cuando la conversación pasó de lo que haría Sebastián Presta a lo que siente ella, Edith fue más tajante: “No me gusta tanto Presta. Él gusta de mí”. Sin embargo, encontró algo que sí valora de su compañero de cocina. “Me hace reír, que es importante”, concedió. Sus palabras dejaron lugar para las bromas, pero no fueron una confesión de enamoramiento.

El reclamo de Edith Hermida por un regalo a Marixa Balli

La charla tomó otro rumbo cuando Edith Hermida mencionó a Marixa Balli, que sigue las novedades de MasterChef Celebrity desde Corta por Lozano. Según contó, Presta tuvo con ella una atención que no había tenido con Edith. El detalle le sirvió para sumar humor a los rumores sobre el supuesto coqueteo.

“Él también le está tirando tiros a Marixa Balli. Eso no da. Ella me contó que él le regaló un chocolate. ¡A mí no me regaló nada!”, protestó. El chocolate se convirtió así en parte del juego: Hermida lo usó para cuestionar, en tono de broma, que Sebastián Presta repartiera gestos de interés sin hacerle uno a ella.

La conductora llevó el reclamo todavía más lejos y apuntó directamente a Marixa: “Me tiene podrida Marixa Balli porque no es la primera vez que se mete con mi estofado. ¡Basta Marixa Balli!”. Con esa frase, mantuvo el tono divertido de la conversación y evitó confirmar que exista una relación sentimental con su compañero del reality.

Hacia el final, Edith recordó un consejo de Marcela Tauro que dijo haber adoptado para su vida personal: “Hay que cuidar la energía sexual. No hay que andar regalando tu flor a todo el mundo”. La reflexión volvió a poner el foco en los límites que ella misma elige marcar frente a las especulaciones.

Por ahora, Edith Hermida reconoce que Presta la hace reír y sostiene que él le coquetea, pero se mostró lejos de decir que está enamorada. Entre las miradas que le dan vergüenza y el chocolate que recibió Marixa Balli, la conductora encontró material para bromear sobre el rumor sin convertirlo en una historia de amor confirmada.