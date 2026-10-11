El regreso de Mirtha Legrand a casa incluyó un pedido para Nacho Viale que su nieta decidió compartir en televisión. Juana Viale contó en La Noche de Mirtha cómo vivió su abuela la salida del sanatorio después de 18 días de internación y reveló una escena que mostró sus ganas de retomar momentos cotidianos.

La conductora quiso aprovechar el traslado para pasear: “Lo primero que hizo cuando se fue de la clínica fue irse con Nacho a dar una vuelta en auto”, relató su nieta. Ese recorrido fue la primera actividad que mencionó al reconstruir la salida del Mater Dei, el sanatorio donde había permanecido internada.

La noticia llegó al público desde la mesa que Juana viene encabezando en lugar de su abuela. “Bueno, les quiero contar que mi abuela ya está en su casa, está recontenta”, expresó. El alta se produjo durante la semana y permitió que Mirtha Legrand volviera a su hogar, donde debe continuar con el reposo indicado por sus médicos.

Durante la internación, Juana Viale había actualizado cada sábado cómo se encontraba Mirtha y le había dedicado saludos, sabiendo que seguía el programa por televisión. Ahora pudo hablarle con la alegría de que ya estuviera en casa: “Yo te mando un beso gigante. Estoy feliz de que estés en tu casa. Te quiero, abuelita”.

Pero el paseo tuvo un comentario que la nieta también quiso contar. "Nacho la llevó hasta la casa y ella le dijo: ‘¡Ay, tan cortita la vuelta!’. Hasta Mar del Plata se quería ir, así que bueno”, recordó. La referencia a la ciudad balnearia formó parte de la anécdota sobre sus ganas de seguir de paseo.

Por ahora, Juana Viale continúa al frente de las dos mesas del fin de semana mientras Mirtha Legrand hace reposo. Este domingo, a las 14, tiene prevista en Almorzando con Juana la visita de Michelle Masson, Ludovica Squirru, Benjamín Alfonso e Iván Noble, quien también ofrecerá una presentación musical en vivo.

La queja por lo breve del recorrido dejó una imagen distinta de las novedades que habían acompañado los días de internación. Esta vez, la nieta pudo contar una conversación entre su abuela y Nacho durante el regreso. Después de 18 días en el sanatorio, un paseo en auto y el deseo de prolongarlo se convirtieron en parte de esa vuelta a casa.