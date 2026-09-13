Despertarse alrededor de las seis de la mañana y tener ganas de empezar el día con mucha actividad es parte del presente que describió La Bomba Tucumana. Durante una entrevista en Infama, por América, la cantante compartió una novedad de su intimidad y explicó a qué atribuye ese entusiasmo. Su relato incluyó un procedimiento médico reciente y una aclaración sobre sus motivos.

La intérprete contó que se colocó un implante hormonal por recomendación de Daniel Lamagni, su médico en Tucumán. Mientras señalaba la zona donde lo lleva, presentó la noticia entre risas: “Me puso el chip. Mirá cómo hago acá y me hago la linda. Hace poquito, tres semanas”. Ese era el tiempo que había transcurrido desde la colocación hasta el momento de la charla televisiva.

Al hablar del objetivo, La Bomba Tucumana quiso despejar la asociación con un cambio en su vida sexual. “Estoy como loca, pero no como loca sexualmente, porque la gente cree que el chip es el chip sexual. No, es un pellet hormonal, que te ayuda a estar animada y todo”, expresó. La distinción fue parte de la explicación que dio sobre su experiencia y sobre lo que buscaba con el procedimiento.

El ejemplo más concreto apareció cuando describió sus mañanas y las ganas de hacer cosas que siente ahora: “La verdad que estoy… me despierto a las seis de la mañana, tengo ganas de salir corriendo, hablo un montón, estoy muy bien”. En esa enumeración reunió los cambios que percibe, desde el horario en que se levanta hasta su disposición para conversar y mantenerse activa.

Durante el intercambio, la artista puso el acento en esas sensaciones cotidianas. Su descripción se concentró en el ánimo y en el entusiasmo con el que encara sus actividades, sin detallar la composición del implante ni otros aspectos de la indicación médica. Lo que compartió con el público fue su propio balance de estas primeras semanas, atravesado por el humor con el que presentó la novedad.

Con esa confesión, La Bomba Tucumana mostró una faceta personal que se sumó a su imagen sobre los escenarios. La conversación le permitió explicar por qué se siente distinta y precisar que, en su caso, el interés estaba puesto en el bienestar anímico. Por ahora, su manera de contar esta etapa pasa por situaciones sencillas: arrancar temprano, tener más ganas de moverse y encontrar tema para seguir hablando.