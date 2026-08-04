Candela Arizaga fue filmada mientras escapaba sin ropa del edificio donde se encontraba con Facundo Moyano. La joven salió a la vía pública gritando y pidiendo ayuda, en medio de un confuso episodio que derivó en la intervención del SAME y de la Policía.

El video fue difundido este martes durante Arriba Argentinos, por El Trece, como parte de la cobertura de un hecho que se habría iniciado con un llamado al 911. Las imágenes muestran la desesperación de la modelo, aunque todavía se intentan determinar las circunstancias que provocaron su salida del inmueble.

Nacho Otero informó cuál era la situación del exdiputado luego de la intervención policial: "Facundo Moyano está demorado después de un episodio confuso. Una mujer salió corriendo de su casa, desnuda, gritando y diciendo que había sido atacada”. Hasta el momento de la emisión, no había trascendido una denuncia formal por violencia de género.

Candela Arizaga, de 23 años, fue asistida por personal médico y posteriormente trasladada. “Él está demorado en la Comisaría 13 y ella está siendo atendida en el Hospital Pirovano. Ni bien llegó el SAME, la mujer les dijo a los médicos que habían estado varios días consumiendo sustancias, por lo menos ella”, agregó el conductor sobre la información conocida.

La joven permanecía bajo observación mientras recibía asistencia en el centro de salud. Otero explicó cuál era el procedimiento indicado en ese momento: “Ahora está conectada a una vía. La están hidratando para que elimine todas esas sustancias del cuerpo”. No se difundieron mayores precisiones sobre su evolución ni un parte médico oficial.

Por su parte, Facundo Moyano continuaba demorado en la Comisaría 13 mientras las autoridades buscaban reconstruir lo sucedido dentro del edificio. Su permanencia en la dependencia policial se produjo en el contexto de las averiguaciones iniciales y no implica por sí sola que exista una acusación formal en su contra.

May Martorelli identificó públicamente a Candela Arizaga y repasó sus anteriores apariciones mediáticas: “Saltó a la vida mediática por haber sido pareja de L-Gante. También fue vinculada con Enzo Fernández cuando estuvo separado de Valentina Cervantes. Hay testimonios de que desde febrero se la habría visto junto a Facundo Moyano”. La investigación deberá establecer ahora qué ocurrió antes de la impactante huida registrada en el video.