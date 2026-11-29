Marcelo González, el hombre al que Pepe Ochoa vinculó con María Susini, es un empresario de medios que trabaja con Abel Pintos y que, según el panelista de LAM (América TV), también fue muy cercano a Facundo Arana. Esa amistad, que tuvo un capítulo en los teatros de Mar del Plata, explicaría por qué al actor le habría molestado la versión de un noviazgo entre el empresario y su expareja.

Hasta entonces, las preguntas por un posible romance habían apuntado al actor. Marian Saud había desmentido que entre ellos hubiera una relación y fue en ese contexto que Ochoa habló de la vida sentimental de la modelo, a casi un año de la separación y después de 19 años en pareja. “María está hace seis meses con una persona. Está muy contenta”, sostuvo el periodista.

Cuando dio el nombre de González, Ochoa lo presentó como “un empresario muy importante” de los medios de comunicación. Para ubicarlo, sumó un dato que lo conecta con uno de los músicos que representa: el panelista precisó que González “es el representante de Abel Pintos”. El cantante también apareció en el relato por un encuentro que habría tenido lugar en su casa de campo.

“El fin de semana compartieron un asado en el campo de Abel Pintos”, contó Ochoa al referirse a María Susini y al empresario. Fue la salida concreta que mencionó al hablar de esos supuestos seis meses de relación. Tanto el plazo que le atribuyó a la pareja como los detalles del encuentro surgieron del relato del periodista.

La otra parte de la historia transcurrió en Mar del Plata, donde González organizaba actividades de prensa y tenía un espacio teatral. Según el panelista, Facundo Arana solía aceptar sus invitaciones y acompañaba con frecuencia la difusión de sus proyectos. “A Facundo le habría molestado mucho, porque él y Marcelo eran muy amigos”, señaló Ochoa.

Lo que el periodista describió como el enojo de Facundo Arana quedó, al igual que el presunto romance de María Susini, en el terreno de su versión. Para explicar la confianza que alguna vez hubo entre el actor y el empresario, Ochoa recordó cómo trabajaban en la costa: “Facundo se prestaba mucho a la prensa y todo lo que Marcelo hacía en Mar del Plata. Marcelo tenía un espacio donde hacía difusión, un teatro, lo invitaba. A Facundo se lo llevan los demonios por esto”.