Marian Saud es el nombre que comenzó a sonar con fuerza en el mundo del espectáculo después de que trascendiera su presunto vínculo sentimental con Facundo Arana. La diseñadora argentina, reconocida dentro de la industria de la moda, quedó bajo la lupa luego de que Pepe Ochoa revelara en LAM, el ciclo de América, que el actor estaría comenzando una nueva historia amorosa tras su separación de María Susini.

Lejos de ser una improvisada en el ambiente, Saud construyó una carrera vinculada con el diseño exclusivo y la confección artesanal. Es empresaria y está al frente de una firma que lleva su propio nombre, especializada en alta costura, vestidos de novia, prendas para fiestas y diseños realizados a medida. También cuenta con una colección prêt-à-porter, con propuestas que combinan elegancia y sofisticación.

La identidad de su marca está atravesada por sus raíces sirias y libanesas, además de una fuerte conexión con Brasil y Argentina. En sus creaciones sobresalen los bordados hechos a mano, los cristales, la pedrería y las diferentes texturas. Actualmente, su emprendimiento tiene presencia en Buenos Aires y San Pablo, dos ciudades importantes para el desarrollo de su actividad comercial.

Antes de lanzar su etiqueta personal, Marian Saud fue una de las creadoras de Naima, una marca que desarrolló junto a una socia. Su recorrido comenzó con un local en Recoleta, donde inicialmente comercializaba prendas de otras firmas. Con el tiempo, decidió avanzar hacia la producción propia y consolidar un proyecto que terminó convirtiéndose en su principal apuesta profesional.

Su trabajo también le permitió acercarse a numerosas figuras del espectáculo argentino. Entre las famosas que lucieron sus diseños aparecen Nicole Neumann, Evangelina Anderson, Coty Romero, Barby Franco y Panam. En paralelo, la empresaria comparte en Instagram, donde reúne más de 300 mil seguidores, imágenes de sus creaciones, eventos y viajes por destinos como Brasil, España, Estados Unidos y Nepal.

Sin embargo, en las últimas horas su nombre trascendió las fronteras de la moda por las versiones que la relacionaron con Facundo Arana. Según contó Ochoa, algunas publicaciones de la diseñadora despertaron sospechas: “La pareja de Facundo empezó a subir fotos con el perro de él, fotos con su casco”, explicó el panelista. El detalle de las imágenes habría alimentado las especulaciones sobre una posible relación.

Facundo Arana ¿Tiene nuevo amor?

La repercusión fue creciendo y obligó a Saud a salir a aclarar la situación. En diálogo con PrimiciasYa, la empresaria negó categóricamente estar de novia con el actor: “No salgo con Facundo Arana. Nos presentó una amiga en común, nos reunimos los tres para hacer algo en mi desfile”. Además, reconoció que compartieron encuentros y que él estuvo en su casa junto a su perro. “Tengo súper buena onda con él. Pero no pasa nada”, sentenció.

De esta manera, Marian Saud pasó de ser una empresaria reconocida en el universo de la alta costura a convertirse en uno de los nombres más comentados del espectáculo. Mientras Facundo Arana continúa en medio de las versiones sobre su situación personal con María Susini, la diseñadora dejó en claro que, al menos públicamente, no existe un romance entre ambos. Su trayectoria profesional, sus clientes famosos y su exposición mediática la ubicaron inesperadamente en el centro de la conversación.