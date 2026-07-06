La muerte de Sebastián Funes, conocido en redes sociales como "Chatterbox", generó una profunda conmoción entre sus seguidores y la comunidad gamer. El creador de contenido falleció a los 27 años en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 5, donde también murió su padre.

Funes era considerado uno de los referentes argentinos del contenido de videojuegos. En YouTube había construido una comunidad de 1,7 millones de suscriptores, mientras que en Twitch reunía más de 114 mil seguidores y en Instagram superaba los 143 mil.

Su carrera en las redes sociales comenzó en 2018, cuando empezó a publicar videos cortos en TikTok. Tras alcanzar una rápida viralización, decidió expandir su contenido a YouTube, plataforma donde consolidó su crecimiento. Allí se especializó en videojuegos como Fortnite, Minecraft, The Backrooms Game y Stumble Guys, además de realizar desafíos, reacciones y transmisiones en vivo, que le permitieron construir una comunidad muy activa.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2023, cuando alcanzó el millón de suscriptores en YouTube. En esa oportunidad celebró el logro con un mensaje de agradecimiento dedicado a quienes lo acompañaban desde sus inicios.

Con el paso de los años, "Chatterbox" se convirtió en uno de los creadores de contenido de gaming más reconocidos del país, consolidando una audiencia que lo siguió en distintas plataformas y acompañó el crecimiento de su carrera digital.