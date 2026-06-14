La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, generó conmoción. El creador de contenido argentino falleció este domingo a los 23 años en el choque de dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, un accidente que dejó seis víctimas fatales y que también provocó la muerte del cantante estadounidense Oliver Tree y del realizador audiovisual argentino Lucas Vignale.

Gaspi se había convertido en uno de los fenómenos más populares de internet en la Argentina gracias a un estilo propio basado en entrevistas callejeras, humor incómodo, improvisación y situaciones que rápidamente se viralizaban en redes sociales.

Nacido en Buenos Aires, comenzó a ganar notoriedad cuando todavía era adolescente. Con un micrófono en mano y su característico saludo "Buenass", recorrió calles, plazas y eventos para interactuar con desconocidos, construyendo una identidad que rompía con los formatos tradicionales de YouTube. Su contenido logró millones de reproducciones y una comunidad de seguidores que creció de forma acelerada.

Aunque publicó relativamente pocos videos en comparación con otros creadores de contenido, consiguió reunir millones de suscriptores y transformarse en una de las figuras más influyentes de la nueva generación de youtubers argentinos. Su estilo irreverente despertó adhesiones y críticas por igual, pero siempre logró mantenerse en el centro de la conversación digital.

Uno de los momentos que consolidó su popularidad llegó en 2022, cuando fue distinguido como Youtuber del Año en los Coscu Army Awards. A partir de entonces, su figura trascendió el ámbito de YouTube y comenzó a participar de proyectos vinculados al streaming, podcasts y producciones audiovisuales.

Tras un período de menor exposición pública, Gaspi regresó con nuevos contenidos en los que mostró aspectos más personales de su vida y de los cambios que atravesaba fuera de las cámaras.

Durante 2025 también participó en La Velada del Año V, el evento organizado por Ibai Llanos en España, donde protagonizó una de las historias más comentadas de la jornada. Para esa competencia llevó adelante una exigente preparación física que incluyó una importante transformación corporal y meses de entrenamiento. Aunque perdió su combate frente al streamer español Perxitaa, su participación fue una de las más destacadas del evento.

La noticia de su muerte provocó una ola de mensajes de despedida de seguidores, colegas y figuras del ecosistema digital, que recordaron sus videos más emblemáticos y el impacto que tuvo en una generación de jóvenes que crecieron consumiendo sus contenidos.

Las autoridades brasileñas confirmaron que Gaspi viajaba en una de las aeronaves involucradas en la colisión registrada en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. Las causas del accidente permanecen bajo investigación.