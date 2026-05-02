La vida amorosa de Sofía Martínez vuelve a ubicarse en el centro de la escena mediática tras varios meses de bajo perfil. Luego de su separación de Diego Leuco en 2023, la periodista habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor, esta vez con un reconocido músico del ambiente tropical.

Aunque no hubo confirmación oficial, el tema explotó en LAM (América TV), donde el clásico juego del “enigmático” volvió a captar la atención. Fue Pepe Ochoa quien comenzó a dar pistas que rápidamente despertaron la curiosidad tanto de los panelistas como de la audiencia.

Con información dosificada, el panelista deslizó que el nuevo interés sentimental de Sofía Martínez sería Juan Cruz Costabel, integrante de Agapornis, una de las bandas más populares de la cumbia pop en Argentina. La revelación no tardó en generar repercusión en redes.

“Está empezando un vínculo con Sofi Martínez. Momi, hace un tiempo, contó que Sofi tenía un vecino que le cuidaba el perro, y me contaron que se estaban viendo”, explicó Pepe Ochoa, dejando entrever que la relación vendría gestándose desde hace un tiempo.

El dato que terminó de alimentar las versiones fue una frase de la propia periodista en su programa. “Estoy acá con mi chongo”, habría dicho al aire en Luzu TV, sin dar nombres, pero despertando sospechas inmediatas sobre su presente sentimental.

Mientras tanto, en el estudio de LAM, los panelistas celebraron la posible relación y destacaron la química entre Sofía Martínez y Juan Cruz Costabel, aun sin imágenes públicas que confirmen el romance.

Por ahora, tanto la periodista como el músico mantienen el silencio, una estrategia que no hace más que aumentar la intriga. En un mundo donde todo termina saliendo a la luz, muchos creen que la confirmación podría llegar en cualquier momento.

Lo cierto es que este nuevo capítulo en la vida de Sofía Martínez ya está dando que hablar. Entre rumores, pistas y declaraciones al pasar, la historia con Juan Cruz Costabel promete seguir sumando páginas en el mundo del espectáculo.