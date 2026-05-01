A más de una década de su muerte, el legado de Gustavo Cerati continúa creciendo y encontrando nuevas formas de conectar con el público. En este contexto, Netflix confirmó el desarrollo de un documental que promete explorar facetas poco conocidas del prolífico músico argentino.

Este sábado, en coincidencia con el Día del Trabajador, Netflix hizo un anuncio que dejó atónitos a los fanáticos del rock latino y de la música en general. Para 2027 se prevé el estreno de Gustavo Cerati, el documental. La producción, realizada íntegramente en la Argentina, buscará construir un perfil íntimo que no sólo aborde el impacto artístico de la carrera del músico, sino también aquellas dimensiones más personales que permanecieron fuera del foco mediático.

Material inédito y voces cercanas para reconstruir su historia

El documental, actualmente en desarrollo y con estreno previsto para 2027, se propone descubrir al hombre detrás del mito. Para ello, contará con acceso exclusivo a archivos nunca antes difundidos y sumará testimonios de su círculo más cercano.

Entre las voces clave aparecen sus compañeros de Soda Stereo, Zeta Bosio y Charly Alberti, quienes aportarán su mirada sobre distintas etapas de la vida y carrera del artista.

Un enfoque distinto a producciones anteriores

El anuncio llega luego de propuestas como Bios. Vidas que marcaron la tuya: Gustavo Cerati, estrenada en 2018, que ofreció un recorrido más cronológico por su historia personal y musical.

A diferencia de ese formato, el nuevo proyecto que verá la luz a través de Netlix apunta a una narrativa más sensorial e introspectiva, centrada en los gestos, silencios y aspectos menos explorados que definieron la identidad artística del ex frontman de Soda Stereo.

La mirada emocional detrás del proyecto

Desde la producción, la intención también es profundamente emocional. Su hermana, Laura Cerati, lo definió como “un hombre que supo contagiar su pasión a través de su poesía y su música”, capaz de generar belleza incluso en contextos adversos.

El documental está será dirigido por Picky Talarico junto a Andy Fogwill. Ambos trabajaron con Cerati durante su carrera, participando en la realización de videoclips y registros audiovisuales clave.

Talarico, quien también formó parte de Rompan Todo: La historia del rock en América Latina, destacó que el proyecto permitirá acercarse a un costado poco visible del músico: “Es una oportunidad para mostrar lo que no se vio, esos detalles mínimos y momentos íntimos que marcaron su personalidad”, destacó.

Un legado artístico que sigue creciendo

Entre homenajes en vivo, nuevas experiencias como la gira Ecos y este próximo documental, la figura de Cerati continúa expandiéndose en el tiempo.

Lejos de apagarse, su historia sigue sumando capítulos y reafirmando su lugar como uno de los artistas más influyentes de la música latinoamericana.