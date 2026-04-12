Sofí Martínez volvió a referirse a uno de los temas que más ruido le generó en redes en los últimos años: las especulaciones alrededor de su vínculo profesional con Lionel Messi. La periodista contó que, en medio de esos comentarios que empezaban a crecer sin demasiado sustento, recibió un mensaje inesperado de Antonela Roccuzzo. Y lejos de sumar tensión, la esposa del capitán argentino eligió bajar el clima con una frase directa.

La situación se dio cuando empezaban a circular lecturas incómodas sobre la cercanía que Sofí Martínez había construido con Lionel Messi a partir de entrevistas, coberturas y cruces periodísticos. Como suele pasar cada vez que una relación televisiva se vuelve visible, aparecieron teorías ajenas y comentarios que no tenían demasiado que ver con la realidad. Fue en ese contexto donde Antonela Roccuzzo decidió intervenir, pero en privado y sin estridencias.

Al recordar ese momento, la periodista reveló el mensaje exacto que recibió y dejó ver el alivio que sintió. “De repente me escribió diciéndome: ‘Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida’”, contó. La frase, breve pero contundente, funcionó para ella como un gesto de respaldo en medio de una situación que empezaba a resultar incómoda por todo lo que se decía desde afuera.

Lo que más valoró la periodista no fue solo el contenido del mensaje, sino el hecho de que Antonela Roccuzzo no tenía ninguna obligación de dar ese paso. No había una crisis real ni un conflicto abierto entre ellas, apenas una serie de versiones alimentadas por redes y por una lectura maliciosa de un vínculo estrictamente profesional.

Sofí Martínez lo explicó con claridad al remarcar: “No tenía ninguna necesidad de escribirme… inventaban cosas o se generaba una situación que no tiene por qué existir”. En esa frase quedó condensado lo que sintió frente al mensaje: no lo vivió como una formalidad ni como una aclaración forzada, sino como una manera de desactivar una incomodidad completamente ajena a ella.

En el fondo, lo que se puso en juego fue algo bastante frecuente en el mundo mediático: la facilidad con la que se arma una historia paralela cuando dos figuras tienen buena química frente a cámara. En este caso, la naturalidad de Lionel Messi con Sofí Martínez en distintas entrevistas fue leída por algunos como si escondiera algo más. Y esa interpretación, repetida lo suficiente, terminó armando un ruido innecesario.

Por eso el gesto de Antonela Roccuzzo tomó tanto valor en el relato de la periodista. No hizo falta una exposición pública ni una respuesta altisonante. Alcanzó con un mensaje simple, escrito en el momento justo, para bajar una fantasía que no tenía demasiado asidero. Y en esa intervención silenciosa, pero muy clara, Sofí encontró algo que en ese contexto le importó más que cualquier desmentida pública: tranquilidad.