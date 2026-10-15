Abel Pintos fue el nombre que se escuchó en el momento más esperado de los Martín Fierro de la Música 2026. Cuando la primera edición de la ceremonia llegaba a su final, los conductores anunciaron en simultáneo que el cantante se llevaba el Oro. El último reconocimiento de la gala quedó así en manos de quien ya había sido premiado durante la noche.

La consagración llegó después de otro reconocimiento. Antes del anuncio final, Abel Pintos ya había recibido el premio a mejor artista masculino, por lo que terminó la gala con dos estatuillas. El primero lo distinguió dentro de su categoría; el segundo lo ubicó como el gran ganador de la ceremonia inaugural. Su paso por la premiación tuvo, de ese modo, dos momentos centrales.

Entre los nombres que también aparecían como candidatos al Oro estaba María Becerra. La cantante había acumulado varios premios durante la noche y ese recorrido la posicionaba entre las favoritas para el cierre. Sin embargo, la última decisión consagró a Abel Pintos. La cantidad de reconocimientos previos de la artista alimentaba la expectativa, pero la distinción principal terminó en otras manos.

Al llegar a la celebración, el músico había pasado por la alfombra roja acompañado por su esposa, Mora Calabrese. Para asistir eligió una combinación formal: traje negro de corte clásico y camisa blanca. La propuesta mantuvo una línea sobria, con un detalle en el cuello que aportó un contraste distinto al de las dos prendas principales.

Se trataba de un prendedor dorado, el accesorio con el que completó el conjunto. Ubicado sobre la camisa, el elemento metálico sumó un acento de color al blanco y negro del look. El saco y el pantalón conservaron el mismo tono oscuro, mientras que la camisa blanca marcó la diferencia. El prendedor concentró así el detalle distintivo sin cambiar el carácter clásico de su elección.

Abel Pintos celebró la obtención del Martín Fierro de Oro.

La imagen de llegada junto a Mora quedó como parte del recorrido de Abel Pintos por una gala que terminó con un resultado especial: fue el primer ganador del Martín Fierro de la Música de Oro. Además del reconocimiento como artista masculino, se llevó el premio que cerró la ceremonia. En el estreno de esta entrega, su nombre inauguró la historia de la máxima distinción.