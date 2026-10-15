El microcentro porteño se vistió de gala para la entrega inaugural de los Premios Martín Fierro de la Música. Bajo la organización de APTRA, la velada encabezada por la dupla de Edith Hermida y Hernán Drago distingue los lanzamientos, producciones y momentos más destacados del último año. A continuación, el desglose con todos los ganadores categoría por categoría.

Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Música:

Mejor Grupo/Banda:

Babasónicos

Divididos

Los Pericos

Turf (GANADORES)

Airbag

El Mató a un Policía Motorizado

Tan Biónica

Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino:

Simón Aguirre

Lázaro Caballero

Max Carra

Roze

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner (GANADOR)

Valentino Merlo (GANADOR)

Mejor Artista Revelación Femenina:

More con Flow

Valentina Márquez

Juana Rozas

143Leti

Mery Granados

Valentina Olguín

Candu Domínguez (GANADORA)

Mejor Artista Pop:

Tini

Lali (GANADORA)

Emilia

Tiago PZK

María Becerra

Zoe Gotusso

Yami Safdie

Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo:

Babasónicos

El Plan de la Mariposa

Fito Páez

Los Piojos

Charly García (GANADOR)

Andrés Calamaro

Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano:

Dante Spinetta

Trueno

J Rei

Duki

L-Gante (GANADOR)

Nicki Nicole

Milo J

Mejor Artista Folclórico:

Soledad Pastorutti (GANADORA)

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramírez

Maggie Cullen

Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas:

María Becerra — Quimera Show 360° en River (GANADORA)

La K’onga — Cuartetour

Lali — Lali Tour 2025

Airbag — El Club de la Pelea

Tini — Futttura

Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo

Emanero — Emanero Tour 2025

Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo

Mejor Productor/a Musical:

Mauro De Tommaso

Bizarrap

Nico Cotton

Big One (GANADOR)

Evlay

Tatool

Tote

Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical:

Damas Gratis

Los Totora

La T y La M

Ráfaga (GANADORES)

La K’onga

Q’Lokura

La Delio Valdez

Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino

Rodrigo Tapari

Uriel Lozano (GANADOR)

El Polaco

Ulises Bueno

Daniel Agostini

Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina:

Ángela Leiva

Dalila (GANADORA)

Karina

Euge Quevedo

Mejor Artista de Tango:

Guillermo Fernández

Caro Minella

Jorge Amicone

Jorge Vázquez (GANADOR)

Los Reyes del Tango

Mejor Banda de Cuarteto:

Q’Lokura

Desakta2 (GANADORES)

La Konga

Euge Quevedo & La Banda de Carlitos (LBC) (GANADORES)

Mejor Cortina Musical de TV:

Morfi, Todos a la Mesa

LAM (GANADORES)

Gran Hermano

Telenueve Noticiero

Mejor Concepto Visual:

María Becerra

Lali

Tini

Emanero (GANADOR)

Cazzu

Dillom

Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico:

Fernando Szereszevsky

Pocho Rocca

Artes Group

Natanael Real

Daniel Grinbank

Ana Poluyan

Maxi El Brother

Alberto Miguel

Marcelo Fogoli (GANADOR)

Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ:

Ezequiel Arias

Sol Ortega

Hernán Cattaneo

Mariano Mellino

Victoria Engel

Carlos Alfonsín

Javier Zúcker (GANADOR)

Mejor Música de Comerciales/Jingles:

Saphirus (GANADOR)

Molto

Kanji

Rinde 2 — Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación:

0ostil (GANADOR)

Victoria Why Not

Discip

Ana Helder

Jay De Lys

Eze Ramires

Mejor Artista Melódico/Balada:

Benjampin Amadeo

Lola Cobach

Matías Napoli (GANADOR)

Javier Caumont

Mejor Artista de Música Infantil:

Panam

Plim Plim

Margarita

Pau Pau

Topa

El Reino Infantil (GANADOR)

Mejor Artista de Cuarteto:

Luck Ra

Eugenia Quevedo & LBC

Valentina Márquez

Ulises Bueno (GANADOR)

Simón Aguirre

Mejor Canción:

Cazzu — Con otra

María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos

Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos

Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien (GANADORES)

Mejor Álbum

Milo J — La vida era más corta

María Becerra — Quimera (GANADORA)

Cazzu — Latinaje

Ca7riel y Paco Amoroso — Papota

Lali — Cuando el demonio llama

Mejor Colaboración:

Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9

Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas

Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix

Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa

Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout

Turf & Lali — Loco un poco (GANADORES)

Mejor Artista Femenina:

María Becerra (GANADORA)

Ángela Leiva

Tini

Lali

Cazzu

Natalie Pérez

Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino:

Fito Páez

Dante Spinetta

Coti Sorokin

Milo J

Axel

Abel Pintos (GANADOR)

Emanero

Dillom

Trayectoria Tropical/Cuarteto:



La Mona Jiménez (GANADOR)

Trayectoria Folclórica:



El Chaqueño Palavecino (GANADOR)

Trayectoria Música Popular:



Palito Ortega (GANADOR)

Leyenda de Leyendas:



Charly García (GANADOR)

Reconocimiento a Canción Viral:



Wanda Nara - “Bad Bitch” (GANADORA)

Trayectoria Tango:



Raúl Lavié (GANADOR)

Trayectoria Melódico/Pop:



Patricia Sosa (GANADORA)

Martín Fierro de Platino de la Música:



Pimpinela (GANADORES)

Martín Fierro de Oro de la Música:



ABEL PINTOS