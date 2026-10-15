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UNO POR UNO

Todos los ganadores del Martín Fierro de la Música 2026

Hernán Drago y Edith Hermida lideran una noche histórica en Tango Porteño para reconocer a lo mejor de la música argentina.

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Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 14 de octubre de 2026 a las 23:41
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El microcentro porteño se vistió de gala para la entrega inaugural de los Premios Martín Fierro de la Música. Bajo la organización de APTRA, la velada encabezada por la dupla de Edith Hermida y Hernán Drago distingue los lanzamientos, producciones y momentos más destacados del último año. A continuación, el desglose con todos los ganadores categoría por categoría.

Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Música: 

Mejor Grupo/Banda:

  • Babasónicos
  • Divididos
  • Los Pericos
  • Turf (GANADORES)
  • Airbag
  • El Mató a un Policía Motorizado
  • Tan Biónica
  • Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino:

  • Simón Aguirre
  • Lázaro Caballero
  • Max Carra
  • Roze
  • Ramma
  • Joaco Burgos
  • Camionero
  • Luciano Creiner (GANADOR)
  • Valentino Merlo (GANADOR)

Mejor Artista Revelación Femenina:

  • More con Flow
  • Valentina Márquez
  • Juana Rozas
  • 143Leti
  • Mery Granados
  • Valentina Olguín
  • Candu Domínguez (GANADORA)

Mejor Artista Pop:

  • Tini
  • Lali (GANADORA)
  • Emilia
  • Tiago PZK
  • María Becerra
  • Zoe Gotusso
  • Yami Safdie
  • Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo:

  • Babasónicos
  • El Plan de la Mariposa
  • Fito Páez
  • Los Piojos
  • Charly García (GANADOR)
  • Andrés Calamaro
  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano:

  • Dante Spinetta
  • Trueno
  • J Rei
  • Duki
  • L-Gante (GANADOR)
  • Nicki Nicole
  • Milo J

Mejor Artista Folclórico:

  • Soledad Pastorutti (GANADORA)
  • Abel Pintos
  • Luciano Pereyra
  • Los Nocheros
  • Destino San Javier
  • Coki Ramírez
  • Maggie Cullen
  • Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas:

  • María Becerra — Quimera Show 360° en River (GANADORA)
  • La K’onga — Cuartetour
  • Lali — Lali Tour 2025
  • Airbag — El Club de la Pelea
  • Tini — Futttura
  • Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo
  • Emanero — Emanero Tour 2025
  • Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo

Mejor Productor/a Musical:

  • Mauro De Tommaso
  • Bizarrap
  • Nico Cotton
  • Big One (GANADOR)
  • Evlay
  • Tatool
  • Tote
  • Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical:

  • Damas Gratis
  • Los Totora
  • La T y La M
  • Ráfaga (GANADORES)
  • La K’onga
  • Q’Lokura
  • La Delio Valdez
  • Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino

  • Rodrigo Tapari
  • Uriel Lozano (GANADOR)
  • El Polaco
  • Ulises Bueno
  • Daniel Agostini
  • Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina:

  • Ángela Leiva
  • Dalila (GANADORA)
  • Karina
  • Euge Quevedo

Mejor Artista de Tango:

  • Guillermo Fernández
  • Caro Minella
  • Jorge Amicone
  • Jorge Vázquez (GANADOR)
  • Los Reyes del Tango

Mejor Banda de Cuarteto:

  • Q’Lokura
  • Desakta2 (GANADORES)
  • La Konga
  • Euge Quevedo & La Banda de Carlitos (LBC) (GANADORES)

Mejor Cortina Musical de TV:

  • Morfi, Todos a la Mesa
  • LAM (GANADORES)
  • Gran Hermano
  • Telenueve Noticiero

Mejor Concepto Visual:

  • María Becerra
  • Lali
  • Tini
  • Emanero (GANADOR)
  • Cazzu
  • Dillom
  • Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico:

  • Fernando Szereszevsky
  • Pocho Rocca
  • Artes Group
  • Natanael Real
  • Daniel Grinbank
  • Ana Poluyan
  • Maxi El Brother
  • Alberto Miguel
  • Marcelo Fogoli (GANADOR)
  • Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ:

  • Ezequiel Arias
  • Sol Ortega
  • Hernán Cattaneo
  • Mariano Mellino
  • Victoria Engel
  • Carlos Alfonsín
  • Javier Zúcker (GANADOR)

Mejor Música de Comerciales/Jingles:

  • Saphirus (GANADOR)
  • Molto
  • Kanji
  • Rinde 2 — Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación:

  • 0ostil (GANADOR)
  • Victoria Why Not
  • Discip
  • Ana Helder
  • Jay De Lys
  • Eze Ramires

Mejor Artista Melódico/Balada:

Mejor Artista de Música Infantil:

  • Panam
  • Plim Plim
  • Margarita
  • Pau Pau
  • Topa
  • El Reino Infantil (GANADOR)

Mejor Artista de Cuarteto:

  • Luck Ra
  • Eugenia Quevedo & LBC
  • Valentina Márquez
  • Ulises Bueno (GANADOR)
  • Simón Aguirre

Mejor Canción:

  • Cazzu — Con otra
  • María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos
  • Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
  • Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien (GANADORES)

Mejor Álbum

  • Milo J — La vida era más corta
  • María Becerra — Quimera (GANADORA)
  • Cazzu — Latinaje
  • Ca7riel y Paco Amoroso — Papota
  • Lali — Cuando el demonio llama

Mejor Colaboración:

  • Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9
  • Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas
  • Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix
  • Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa
  • Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout
  • Turf & Lali — Loco un poco (GANADORES)

Mejor Artista Femenina:

  • María Becerra (GANADORA)
  • Ángela Leiva
  • Tini
  • Lali
  • Cazzu
  • Natalie Pérez
  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino:

  • Fito Páez
  • Dante Spinetta
  • Coti Sorokin
  • Milo J
  • Axel
  • Abel Pintos (GANADOR)
  • Emanero
  • Dillom

Trayectoria Tropical/Cuarteto:

La Mona Jiménez (GANADOR)

Trayectoria Folclórica:

El Chaqueño Palavecino (GANADOR)

Trayectoria Música Popular:

Palito Ortega (GANADOR)

Leyenda de Leyendas:

Charly García (GANADOR)

Reconocimiento a Canción Viral:

Wanda Nara - “Bad Bitch” (GANADORA)

Trayectoria Tango:

Raúl Lavié (GANADOR)

Trayectoria Melódico/Pop:

Patricia Sosa (GANADORA)

Martín Fierro de Platino de la Música:

Pimpinela (GANADORES)

Martín Fierro de Oro de la Música:

ABEL PINTOS

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