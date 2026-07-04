La reciente aparición pública de Sofi Martínez junto a Lionel Messi durante el Mundial 2026 volvió a generar repercusión en redes sociales y programas de espectáculos. En ese contexto, la periodista decidió romper el silencio y contar cuál fue la reacción de Antonela Roccuzzo cuando meses atrás comenzaron a circular versiones que la vinculaban sentimentalmente con el futbolista de la Selección argentina.

La revelación ocurrió durante una entrevista en Agarrate Catalina, el ciclo radial de Catalina Dlugi por AM1110. Allí, Sofi Martínez recordó que mantuvo una conversación privada con Antonela Roccuzzo, quien buscó llevarle tranquilidad frente al revuelo mediático que se había instalado alrededor de su vínculo profesional con Lionel Messi.

“Hablé con Anto y me dijo que no me preocupe por ese ruido absurdo que habían armado, es parte de las cosas que tenemos que superar como sociedad cuando se ve hablando una periodista mujer con un hombre”, expresó la periodista, destacando el apoyo que recibió de la esposa del capitán argentino en medio de la polémica.

Antonela Roccuzzo en defensa de Sofi Martínez

Con esas palabras, Antonela Roccuzzo dejó en claro que nunca creyó en las especulaciones que circulaban en redes y algunos medios. El gesto fue muy valorado por Sofi Martínez, quien remarcó la importancia de encontrar respaldo en situaciones donde las críticas suelen multiplicarse rápidamente en plataformas digitales.

Durante la charla radial, la periodista también habló sobre el fuerte vínculo que construyó con el público desde que comenzó a cubrir a la Selección argentina. “El amor de la gente, de la hinchada, es total. Me genera mucha gratitud”, comentó emocionada al referirse al cariño que recibe en cada cobertura internacional.

Además, Sofi Martínez aprovechó para reflexionar sobre el lugar de las mujeres dentro del periodismo deportivo y los desafíos que todavía persisten. “Para las mujeres hay mucho laburo por hacer todavía, no está allanado el camino. Intento no ver Twitter para no desenfocarme con cosas que no me interesan”, sostuvo sobre el impacto que generan las redes sociales y los comentarios agresivos.

Las declaraciones llegaron pocos días después del viral encuentro que protagonizó con Lionel Messi tras la clasificación de la Selección argentina en el Mundial 2026. Luego de la ajustada victoria frente a Cabo Verde, el futbolista saludó con un beso a la periodista, un gesto que muchos interpretaron como una forma de terminar con las versiones de supuesta distancia entre ambos.

Sin embargo, el episodio volvió a encender la polémica cuando Tamara Pettinato compartió una publicación con ironías sobre el intercambio entre Messi y Sofi Martínez. “Messi histeriqueando es lo más novedoso que vas a ver hoy”, escribió la panelista junto a una imagen del futbolista sonriendo durante la entrevista. Sus palabras generaron una ola de críticas en X, donde muchos usuarios cuestionaron sus comentarios y recordaron viejas controversias mediáticas vinculadas a la hija de Roberto Pettinato.