La vida sentimental de Juliana Awada volvió a despertar curiosidad y esta vez hay un nombre que comenzó a sonar con fuerza: José Luis “Lolo” Longinotti. Se trata de un empresario con una extensa trayectoria en el mundo corporativo, la publicidad y la tecnología, con quien vinculan a la ex primera dama después de su separación de Mauricio Macri. La versión fue difundida por el portal Muy Fuerte y rápidamente generó repercusiones.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial de los protagonistas, el supuesto acercamiento despertó interés por conocer quién es el hombre que habría llegado a la vida de Juliana Awada. Longinotti no es un desconocido en el ambiente empresarial: acumula cerca de tres décadas de experiencia en puestos jerárquicos y participaciones en importantes proyectos comerciales.

Actualmente, Lolo Longinotti ocupa el cargo de Global Managing Director de EPAM Neoris, una compañía especializada en ingeniería digital, transformación tecnológica y consultoría empresarial. Desde esa posición desarrolla tareas vinculadas con la conducción de equipos internacionales y las estrategias comerciales de la firma.

¿Un nuevo amor para Juliana Awada?

Su recorrido profesional también incluye nombres de peso dentro del mercado internacional. Trabajó en PepsiCo Internacional, Philip Morris y AOL/Time Warner. Además, tuvo participación en la reconocida agencia publicitaria Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi y posteriormente llegó a ocupar la presidencia de DDB Argentina para el Cono Sur. Su formación académica está vinculada con Administración de Empresas y Marketing, carreras que estudió en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

Pero sus actividades no se limitaron al ámbito corporativo. El empresario también desarrolló negocios relacionados con el sector inmobiliario, la gastronomía y el mundo del polo. Entre sus emprendimientos aparecen La Colina Golf & Polo Club, La Ensenada Polo Ranch y la firma gastronómica familiar Como en Casa. También trascendió que es hincha de River Plate, practicó rugby en Alumni y disfruta del golf.

La noticia aparece diez meses después de que Juliana Awada y Mauricio Macri anunciaran el final de su matrimonio, luego de más de 15 años juntos. Ambos tienen una hija en común, Antonia, y decidieron atravesar la separación con discreción, priorizando el cuidado de su familia. En aquel momento, la empresaria compartió un mensaje en sus redes sociales: “Hay procesos íntimos, personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante en nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”.

¿Un nuevo amor para Juliana Awada?

Por su parte, Mauricio Macri también comenzó una nueva etapa sentimental. En mayo de 2026 se hizo pública su relación con Dolores “Lola” Teuly, una empresaria a quien conocía desde hacía aproximadamente 25 años. El expresidente y su nueva pareja comenzaron a mostrarse juntos en distintos encuentros y viajes, dejando atrás definitivamente su anterior historia matrimonial.

Mientras tanto, el supuesto romance entre Juliana Awada y Lolo Longinotti permanece rodeado de hermetismo. No trascendieron detalles sobre cómo se habrían conocido ni desde cuándo existiría el acercamiento. Tampoco hubo declaraciones de ninguno de los dos para confirmar la relación. Por ahora, el nombre del empresario se suma a las versiones sobre la nueva vida sentimental de la ex primera dama.