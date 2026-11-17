La primera vez que escucharon los latidos de su bebé quedó grabada y forma parte de la publicación con la que Sofía Jujuy Jiménez anunció su embarazo en Instagram. La actriz y comunicadora espera su primer hijo con Gustavo Qüerio Hormaechea y, en el mismo álbum, se mostró con el test positivo en la mano.

Entre los momentos que compartió también estuvo aquel en el que le contó a su mamá que estaba embarazada. En el texto que acompañó las fotos, la comunicadora habló de cuánto había deseado poder dar esa noticia. “Soñé tanto con este momento. No puedo creer que está sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la notica más hermosa del mundo: voy a ser mamá”, escribió.

A algunos les llamó la atención la naturalidad con la que incluyó la foto del test. Sofía Jujuy Jiménez aparece con la prueba en la mano y usó esa imagen para contar cómo reaccionó al ver el resultado. “Ese momento en el que de verdad no estás entendiendo nada, shock total”, describió.

La actriz también le dedicó unas palabras a su pareja. Al hablar de lo que significa para ella que estén esperando un bebé, recordó que la idea de formar una familia juntos la acompaña desde que lo conoció. “Armar una familia con vos mi amor, mi sueño desde el día que te conocí. Hola mejor papá del mundo”, le escribió.

El video que compartió con el álbum registró el momento en que los dos escucharon por primera vez los latidos. Para acompañar esa grabación, la futura mamá eligió escribirle directamente a su bebé. “La primera vez que escuchamos tu corazoncito mi vida, no me lo olvido más”, añadió.

Al hablar de las ecografías, la comunicadora contó que esos controles la ayudan a tomar dimensión del embarazo. “Los días de ecografías son los momentos donde me acuerdo y me cae la ficha de lo que tengo adentro, que por momentos sigo sin caer”, expresó.

Cuando hizo la caminata a Luján, la actriz ya sabía que estaba embarazada. Al recordar ese recorrido, explicó que había ido a agradecerle a la Virgen por la noticia que todavía guardaba. “Fue súper especial, fuimos a agradecerle a la virgencita”, contó.

En el álbum, Sofía Jujuy Jiménez mostró también cómo se le empieza a notar la panza. A esas fotos les sumó otro mensaje para el bebé, esta vez sobre lo que le pasa cuando se ve frente al espejo. “Es imposible mirarme al espejo y no emocionarme, qué hermosura cómo te empezás a notar mi amorcito”, escribió.