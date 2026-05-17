La separación de Juliana Awada y Mauricio Macri abrió una etapa de silencio público para la empresaria, que eligió mantenerse lejos de las declaraciones y de las versiones que empezaron a circular alrededor de su exmarido. En ese contexto, Alejandro Awada fue consultado por el presente de su hermana y dejó una definición breve, pero contundente.

El tema apareció en medio de los rumores que vinculan a Mauricio Macri con Dolores Teuly, una mujer de 46 años con quien el ex presidente habría iniciado una nueva relación. Aunque la noticia generó repercusión mediática, Juliana Awada no salió a hablar públicamente ni dio señales de querer involucrarse en esa exposición.

Quien sí aceptó responder, aunque con cautela, fue Alejandro Awada. El actor prefirió no meterse en la vida privada del exmandatario, pero sí habló de cómo ve a su hermana después de la separación. “Juliana está muy bien. Muy pero muy bien, está bárbara”, aseguró, despejando cualquier idea de angustia pública o conflicto visible.

La frase tomó peso porque Juliana Awada mantiene un perfil bajo desde que se confirmó el final de su relación con Mauricio Macri, después de 15 años juntos. Sin declaraciones estridentes ni gestos mediáticos, la empresaria eligió transitar este momento desde un lugar reservado, fiel a la forma en la que históricamente manejó su intimidad.

Alejandro Awada, por su parte, tampoco quiso transformar la consulta en una opinión sobre el nuevo vínculo sentimental del ex presidente. En lugar de eso, llevó la conversación hacia su propio presente laboral y al acompañamiento que recibe de su familia en la obra La muerte de un viajante, que protagoniza en el teatro El Tinglado.

En ese sentido, el actor remarcó cuánto valora la mirada de sus seres queridos sobre su trabajo. “Me importa mucho la mirada de mi madre y de mis hermanos y tenía muchas ganas de que les gustara la obra. Y les gustó mucho”, contó en diálogo con Tatiana Schapiro, dejando ver que Juliana también estuvo cerca en esta etapa profesional.

Así, sin confirmar ni alimentar versiones sobre Mauricio Macri, Alejandro Awada terminó dando una señal sobre el estado anímico de su hermana. Mientras los rumores sobre Dolores Teuly avanzan en los medios, Juliana Awada permanece fuera del ruido y su entorno sostiene que atraviesa este nuevo capítulo con tranquilidad.