La cocina fue el ámbito en el que Miren Algañarás desarrolló su carrera antes de formar una familia con Darío Giordano. La chef rosarina, que tuvo un restaurante en Palermo, quedó nuevamente bajo atención pública después del testimonio de Valentín Yankelevich y de un señalamiento sobre su actitud dentro de esa historia familiar.

Su recorrido profesional incluyó el cierre de aquel local y la creación de una empresa de catering junto a su esposo. El emprendimiento apareció después de que ambos se mudaran a un barrio cerrado. Así, la actividad gastronómica se convirtió en un proyecto compartido, además del vínculo sentimental que ya los unía.

Miren Algañarás y Darío Giordano se casaron en 2013, tras dos años de noviazgo. La celebración se realizó de manera reservada y sin presencia de medios. La relación había comenzado después de la muerte de Romina Yan, en 2010, y la cocinera venía de una ruptura con Mike Amigorena, un vínculo que también había tenido repercusión pública.

Con la llegada de un hijo varón, la pareja amplió la familia que Giordano había formado con Romina, madre de Franco, Valentín y Azul. El nacimiento sumó un hermano para los hijos de la actriz. En el testimonio que dio a conocer recientemente, Valentín señaló que no conoce a ese medio hermano.

Una cuenta de seguidores de Romina recuperó una fotografía del casamiento de la actriz con Giordano, celebrado en 1998. La postal circuló acompañada por un recuerdo de ella sobre el comienzo de aquella historia de amor. Entre los comentarios, varias usuarias cuestionaron el tiempo que había pasado hasta que él formó una nueva pareja después de la pérdida.

Miren Algañarás es la pareja de Darío Giordano.

El texto que acompañó la imagen reproducía una declaración de Romina Yan sobre Darío Giordano: “Con Darío nos conocimos a los 18 años y ya en ese momento él le dijo a su papá que había encontrado a la mujer con la que se iba a casar. Yo no quería saber nada. Pasaron cuatro años y él siempre aparecía. Hoy te digo que aunque la gente diga que no existe, yo sé que encontré a mi príncipe azul”.

El señalamiento sobre Miren Algañarás llegó a través de Nazarena Di Serio, quien sostuvo que habría justificado el comportamiento de Darío Giordano relatado por Valentín. La afirmación corresponde a la versión expuesta por la periodista. Hasta el momento, no se difundió un testimonio directo de la chef sobre esas acusaciones.