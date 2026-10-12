Para Nelson Castro, la agenda que espera al Papa León XIV en Sudamérica obliga a revisar la conveniencia de su viaje. El periodista y médico fue tajante al analizar cómo podría afrontar las actividades previstas para noviembre después de la próxima cirugía pulmonar que anunció el Pontífice.

Al aire de Radio Rivadavia, explicó qué consejo daría desde su formación médica: “Si fuera mi paciente, no viaja. No es un viaje de vacaciones. Viene a Argentina, Uruguay y Perú. Son 14 horas de día, levantando pibes, en el papamóvil. Yo, si es mi paciente, le digo: ‘Olvidate de ese viaje’”, sostuvo.

León XIV anunció el domingo 11 de octubre que los médicos habían detectado un nódulo pulmonar durante unos controles de rutina y que decidió operarse para extirparlo. Según explicó, el hallazgo se produjo en una fase muy temprana y el nódulo está bien localizado. La información oficial prevé su ingreso al Policlínico Gemelli el martes 13 de octubre y una hospitalización posterior de aproximadamente una semana.

Nelson Castro también hizo referencia a las dudas que, según afirmó, circulan alrededor del recorrido. “La información que hay es que se pone en duda el viaje. Médicamente nadie lo va a decir, pero en los ámbitos cercanos, si nos preguntan, decimos: ‘No viaje’”, aseguró.

Las consecuencias de una eventual cancelación formaron parte de su análisis, aunque mantuvo su recomendación de priorizar el estado del Papa. “Suspender el viaje tendría consecuencias enormes, entre ellas, económicas, pero un viaje como ese es un sufrimiento, porque le quedan heridas”, expresó. Para el comunicador, la recuperación debía definir la decisión.

El deseo de que el Pontífice llegue al país estuvo presente en su análisis, pero Nelson Castro sostuvo que la prioridad debía ser su recuperación. “Todos queremos que venga, pero la salud es lo importante”, remarcó. De ese modo, volvió a vincular la realización del recorrido con las condiciones físicas para cumplir sus actividades.

El planteo del médico dejó sobre la mesa la posibilidad de suspender el recorrido, pero hasta ahora la visita del Papa León XIV a la Argentina sigue prevista para noviembre. La intervención y la recuperación quedaron como los próximos pasos en la agenda del Pontífice, antes de la gira que incluye también Uruguay y Perú.