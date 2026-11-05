Santiago del Moro confirmó que en 2027 se pondrá al frente de Bailando con las Estrellas, la adaptación del formato británico que prepara Telefe. Consultado por la noticia, Marcelo Tinelli contó en qué está su propio proyecto de baile y dejó una definición sobre la elección de su colega.

La primera pregunta fue si volvería con su certamen para competir con el de Telefe. Marcelo Tinelli respondió con un detalle sobre los preparativos de su equipo: “Nosotros estamos preparando un Bailando también para la tele. Así que cuando vi que lo estaba preparando en Telefe con otro formato… Nosotros estamos preparando un Bailando ya hace un tiempo, hasta tenemos visto el estudio, todo”.

Al hablar de su proyecto, explicó cómo imagina hoy un certamen de baile: “Para mí el bailando es un formato multiplataforma, no solamente para la tele, para mí es un mundo digital, es un mundo de streaming. Si lo hace bien, para mí es un formato espectacular. Más allá de que después lo concretemos o no, hay un trabajo de preproducción hecho hace más o menos dos meses, así que habrá dos certámenes de baile”. La salida al aire de su versión todavía no está confirmada.

El cronista de Sálvese Quien Pueda llevó la charla hacia la llegada del certamen de Santiago del Moro a otro canal: “¿Y qué te parece esto de que agarren la idea de un formato que hiciste tanto tiempo y se haga en otro canal?”. Marcelo respondió con ironía: “Si les gusta la idea, me parece bueno. Me gusta ser inspirador de situaciones”.

La charla ocurrió en la presentación de la tercera temporada de LOL Argentina. Allí, Tinelli recordó que Susana le había marcado alguna vez el parecido entre un programa de él y el suyo. De aquella comparación salió el chiste de llamar Ideas de Su a la productora del conductor.

Cuando le preguntaron si aceptaría conducir la adaptación que prepara Telefe, Tinelli dijo que le gustaría y respaldó la elección del canal: “Sí, me encantaría, por supuesto. Pero entiendo que Santiago es una persona muy cercana hoy a Telefe. Me parece perfecto. Es el conductor más importante que tiene el canal hoy. Está muy bueno que lo conduzca él”.

Para Marcelo, la posibilidad de volver a la pista llega después de que se frustrara su regreso a la televisión para festejar los 20 años de su ciclo. El debut de Santiago del Moro está previsto para 2027; que ambos certámenes coincidan en pantalla dependerá de que el proyecto de Tinelli avance más allá de la preproducción.