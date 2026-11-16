Fito Páez, una de las figuras más influyentes y emblemáticas del rock en español, sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria. Recibió su sexta nominación a los Grammy Awards, en la categoría de Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por "Shine".

La nominación llega a tan solo cuatro días de conquistar el decimocuarto Latin Grammy de su carrera con esta misma producción. El anuncio fue realizado desde Miami y confirma un año de importantes reconocimientos para el músico argentino.

El Latin Grammy reciente

La nueva nominación llega después de que el pasado jueves 12 de noviembre el músico y compositor argentino se alzara con el Latin Grammy 2026 al Mejor Álbum de Rock.

Ese premio consolidó un año de importantes reconocimientos y reafirmó la vigencia de una de las voces más representativas de la música iberoamericana.

El origen de "Shine"

"Shine" es el trigésimo álbum de estudio de Fito Páez. Nació de un momento particularmente difícil en la vida del artista, tras sufrir un accidente doméstico que le provocó nueve fracturas de costillas.

De aquella experiencia surgió una obra de 13 canciones en la que conviven pasiones, conflictos, caos y redenciones. Todas están atravesadas por una búsqueda de luz y sensibilidad frente a las contradicciones del mundo contemporáneo.

Con esta producción, Fito Páez vuelve a demostrar su capacidad para transformar las experiencias personales en un universo musical de profunda sensibilidad artística. Amplía los horizontes sonoros y narrativos que han definido su obra a lo largo de más de cuatro décadas.

Sus números en los premios

Con esta nueva candidatura, Fito Páez acumula seis nominaciones a los Grammy Awards y un gramófono ganado en 2021 por "La Conquista del Espacio".

A estos reconocimientos se suman sus 14 Latin Grammys. El más reciente lo obtuvo por "Shine". En 2025 también fue reconocido con el Latin Grammy al Mejor Álbum de Rock por "Novela", categoría en la que volvió a triunfar este año.

El cierre de la gira

En paralelo a estos reconocimientos, el artista concluyó el pasado 31 de octubre su exitosa gira "SALE EL SOL TOUR" en La Plata, provincia de Buenos Aires.

La gira lo llevó a recorrer Argentina y a presentarse en países como Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile y España.

Su regreso a Rosario

Fito Páez regresará a su Rosario natal los próximos 17, 19 y 20 de diciembre para ofrecer tres conciertos en el Anfiteatro Municipal.

Allí celebrará junto a su público un año marcado por la música, los escenarios y nuevos reconocimientos internacionales.

Cuándo es la ceremonia

La 69.ª edición de los Grammy Awards se celebrará el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles. Allí "Shine" competirá por uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical.

Con esta nueva nominación, Fito Páez reafirma su lugar como una de las figuras fundamentales del rock en español. Su legado continúa creciendo y su música sigue encontrando nuevas formas de trascender generaciones y fronteras.