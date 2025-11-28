La China Suárez, actualmente en pareja con Mauro Icardi, se vio envuelta en una controversia relacionada con las fechas del inicio de su relación sentimental. La polémica surgió luego de que Adabel Guerrero revelara una videollamada realizada hace unos meses en la que estaba presente Franco Colapinto.

Según explicó Guerrero, la videollamada tuvo lugar aproximadamente en noviembre de 2024, cuando La China Suárez y el piloto de Fórmula 1 mantenían comunicación frecuente. "Ella siempre hablaba con él, eso se sabía. En esta llamada nos presentó y todas lo saludamos", detalló la bailarina, quien también resaltó que en ese momento La China ya llevaba más de un año de noviazgo con Mauro Icardi.

No aclares que oscurece

Este dato genera una aparente contradicción, ya que a mediados de noviembre de 2024, la actriz y Colapinto fueron vistos juntos en Madrid, y ella incluso se había hecho un tatuaje en su honor que luego decidió cubrir. Guerrero aclaró que no tiene certeza sobre la naturaleza exacta de la relación entre Suárez y Colapinto y afirmó: "No sé qué tipo de relación tenían, tampoco es que estaban a los besos. No me consta la verdad qué pasó ahí".

En medio de estas versiones, La China Suárez evitó profundizar en declaraciones relacionadas con Wanda Nara. Al ser consultada en un programa sobre posibles comentarios hacia la esposa de Icardi, la actriz respondió con firmeza: "No me van a sacar ningún título".

Dudas sobre fechas en romances de La China Suárez

Asimismo, se refirió a los rumores sobre un vivo compartido con Wanda Nara, negando categóricamente haber participado en ello. "No, fue ningún vivo. Diga lo que diga, hay muchos medios que están siempre. Conviene hacer mierda a la parte que no habla nunca y a lo mejor como a la villana que construyeron. Yo nunca hice un vivo con ella, nunca fui amiga y eso lo saben todos. Yo tengo muy pocos amigos", afirmó.