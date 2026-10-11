Acostumbrada a hablar sin filtros sobre su vida, Moria Casán decidió compartir una situación personal que hasta ahora no había expuesto de esa manera. En plena transmisión de su programa, la diva reconoció que pasa demasiado tiempo utilizando el teléfono y que comenzó a preocuparse por las consecuencias de esa costumbre en su día a día.

Uno de los primeros cambios que identificó estuvo relacionado con la lectura, una actividad que antes ocupaba un lugar importante en su rutina. La conductora contó que solía terminar varios libros mensualmente, pero que el tiempo dedicado a las pantallas terminó desplazando ese hábito hasta convertirlo en algo cada vez menos frecuente.

“Estoy dejando el celular y empecé a leer de vuelta porque era un papelón. Papelón. Yo leía cuatro libros al mes y ahora me costaba llegar a uno. Sí, si, si si”, reconoció Moria Casán frente a las cámaras de El Trece, dejando en evidencia cuánto había cambiado su relación con los libros.

La actriz explicó que comenzó a implementar momentos de desconexión para disminuir el uso del dispositivo. Su intención es recuperar actividades que había relegado y evitar que el teléfono ocupe constantemente su atención. Sin embargo, también admitió que modificar una costumbre tan incorporada a su vida cotidiana no resulta sencillo.

La preocupación de Moria Casán no se limitó a la cantidad de horas que pasa frente a la pantalla. También mencionó molestias físicas relacionadas con el uso del celular y reflexionó sobre la necesidad de recibir aprobación a través de las redes sociales, tanto por los comentarios positivos como por las críticas.

“Hay que sacar esa costumbre. Por lo menos yo trato de hacer un detox del celular. El cuello te va a quedar que vas a tener que ir al quiropráctico. El dedo ya me duele, y eso que mi celular tiene lapiz. El celular también es para la validación ajena, y tanto para el hate como para los likes es peligroso”, advirtió la conductora.

La confesión de Moria Casán mostró una faceta diferente de la diva, que esta vez puso el foco en una dificultad de su vida cotidiana. Aunque todavía está intentando reducir el tiempo que dedica al teléfono, ya comenzó a retomar la lectura y a establecer períodos sin pantallas, con la intención de recuperar el equilibrio entre sus actividades personales y el mundo digital.