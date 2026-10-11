Los participantes de MasterChef Celebrity tendrán varias instancias antes de llegar a la eliminación del domingo. La semana comenzará con dos jornadas de cocina y seguirá con una gala en la que se disputarán medallas y beneficios para la próxima semana. Después, un partido modificará la programación de Telefe y moverá la última chance al viernes.

El lunes 12 de octubre, a las 22:15, cocinará el primer grupo de famosos. El martes 13, en el mismo horario, será el turno del segundo. Esas dos emisiones abrirán una nueva semana de competencia y definirán qué participantes llegan a las siguientes instancias con su lugar todavía en juego.

MasterChef Celebrity confirmó su cronograma semanal.

El miércoles 14, también a las 22:15, se realizará la gala de beneficios y medallas. Para los participantes, el objetivo será destacarse ante el jurado, obtener una medalla y conseguir ventajas que podrán aprovechar la semana siguiente. Una buena actuación también les permitirá quedar a salvo de la eliminación de este domingo.

La noche tendrá, además, una decisión adversa: solo uno de los participantes será enviado directamente a la gala de eliminación. Ese resultado forma parte de la gala de medallas; no significa que todo el grupo deba pasar por última chance. Así, el miércoles combinará la posibilidad de ganar un beneficio futuro con el riesgo inmediato de quedar comprometido para el domingo.

Por qué MasterChef Celebrity no saldrá el jueves

El jueves 15 de octubre no habrá programa. Telefe transmitirá el partido entre Estudiantes y Flamengo por la Copa Libertadores, por lo que MasterChef Celebrity no ocupará su horario habitual de las 22:15. La modificación afecta la grilla de esa noche y desplaza la gala que sigue en el esquema semanal.

La competencia volverá el viernes 16 con la gala de última chance, pero empezará a las 21:30. Será la única emisión de la semana que cambie de horario: comenzará 45 minutos antes de lo habitual. Allí cocinarán quienes todavía deban buscar una oportunidad para evitar la próxima eliminación.

MasterChef Celebrity confirmó su cronograma semanal.

El domingo 18, a las 22:15, se mantendrá la gala de eliminación. El cambio del jueves no alterará ese cierre de semana: después de las jornadas de cocina, la disputa por las medallas y la última chance, el jurado definirá quién dejará el certamen.

En resumen, MasterChef Celebrity saldrá lunes, martes, miércoles y domingo a las 22:15, y viernes a las 21:30. El jueves no se emitirá por el partido y el sábado tampoco figura entre los días de programación del reality.