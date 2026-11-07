La participación de Hernán Coronel en MasterChef Celebrity despertó la curiosidad del público por conocer más sobre la vida del cantante de Mala Fama. Con su particular personalidad, sus ocurrencias y su estilo inconfundible, el músico logró llamar la atención en el reality de Telefe. Sin embargo, detrás de su exposición mediática también existe una historia sentimental que mantiene lejos de los flashes.

La mujer que conquistó el corazón del artista se llama Bere Lucrecia, aunque en las redes sociales se presenta como Bere. Se trata de una joven que se dedica al tarot y que mantiene una relación con el referente de la cumbia villera desde hace varios años. Si bien ambos no suelen compartir demasiados detalles de su intimidad, en distintas oportunidades dejaron ver algunos momentos de su vínculo a través de publicaciones en Instagram.

Uno de los capítulos más importantes de esta historia llegó en septiembre de 2025, cuando la pareja anunció que esperaba una hija. La noticia fue comunicada por Bere mediante una emotiva publicación en sus redes sociales, donde compartió imágenes junto a Hernán y mostró la felicidad que atravesaban por la llegada de la pequeña.

La pareja de Mala Fama y una gran noticia

"Tanto te deseamos, tanto te imaginamos, tanto te soñamos y ahora dentro de mi crece la más hermosa fusión de nuestras almas que se encontraron para crear un nuevo universo en vos hija. Nuestra felicidad es infinita. Te amamos Amora Melodía", escribió la mujer en aquel momento. El mensaje rápidamente recibió numerosas muestras de cariño de seguidores y fanáticos del músico.

La beba recibió el nombre de Amora Melodía y se convirtió en la primera hija que tuvieron en común. Para Hernán, sin embargo, no fue su primera experiencia como padre. El cantante ya tenía otros tres hijos de una relación anterior con Marina, conocida popularmente como la Cochi Niní. Entre ellos se encuentra Bartolo, también llamado Koki, quien incluso llegó a desempeñarse como tecladista de Mala Fama.

De esta manera, la llegada de Amora significó una nueva etapa familiar para el intérprete, que encontró en Bere una compañera con quien compartir este proyecto de vida. Según trascendió cuando anunciaron el embarazo, ambos llevaban cerca de seis años juntos y tenían muchas expectativas por convertirse nuevamente en padres.

La pareja de Mala Fama y una gran noticia

Mientras tanto, Hernán Coronel atraviesa un momento diferente en su carrera. Después de décadas vinculado a la música tropical y de consolidarse como uno de los referentes de la cumbia villera, el artista aceptó el desafío de participar en MasterChef Celebrity, donde comparte pantalla con figuras del espectáculo y muestra una faceta menos conocida de su personalidad.

Su presente combina así dos mundos muy distintos: la popularidad que construyó junto a Mala Fama y una vida familiar que comparte con Bere Lucrecia y sus hijos. Una historia que despertó el interés de quienes comenzaron a seguirlo por sus apariciones en el programa conducido por Wanda Nara.