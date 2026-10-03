Mucho antes de convertirse en una de las caras reconocibles de la cumbia villera y actualmente en una de las figuras de MasterChef Celebrity, Hernán Coronel encontraba en la música una forma de expresarse. Nacido el 10 de marzo de 1978 en San Fernando, creció junto a sus cinco hermanos y desde los cuatro años comenzó a inventar canciones. Aunque también jugaba al fútbol y al tenis, con el tiempo aquella inquietud artística terminó ocupando un lugar central en su vida.

Una guitarra criolla que recibió como regalo de un vecino bombero fue clave para comenzar a transformar esas primeras ideas en composiciones. A los 18 años, el reconocimiento de personas cercanas hacia sus letras terminó de convencerlo de profundizar ese camino. En 1998 llegó al estudio del tecladista Cristian Galarza y empezó a trabajar en el material que daría origen a Mala Fama y a sus primeros discos.

El nombre de la banda estuvo relacionado con la reputación que Hernán Coronel había cosechado durante su infancia en Virreyes, cuando pasaba buena parte de sus días jugando en la calle y generaba quejas entre algunos vecinos. Esa identidad también quedó reflejada en su estética: visera, ropa deportiva y pelo largo, elementos que él sostuvo pese a que podían asociarse con ser "malo" o "villero".

Con Ritmo sustancia, editado en 2000, Mala Fama comenzó a hacerse un lugar dentro de la movida tropical. Un año después llegó Para vos basuura y el grupo atravesó uno de sus momentos de mayor exposición, con apariciones en Pasión de sábado y Videomatch. Incluso participó de los festejos de Racing por el Apertura 2001 en el Cilindro de Avellaneda, mientras Coronel se consolidaba como uno de los referentes del género.

La trayectoria, sin embargo, no estuvo limitada a los años de mayor popularidad de la cumbia villera. Después de un período de inactividad de Mala Fama, Hernán Coronel lanzó en 2004 su disco solista Si tenés... Mandale mecha!!! y posteriormente retomó el proyecto de la banda. Con una mirada particular sobre la industria, también llegó a reivindicar la “vagancia” frente a una dinámica basada en numerosos shows, viajes constantes y exigencias permanentes.

Su vínculo con la música continuó durante las décadas siguientes. En 2024 presentó LSM: La sagrada musiquera, un álbum de 14 canciones en el que recorrió desde la cumbia hasta el rock, las baladas y la música bailable. En paralelo, su historia personal fue creciendo: es padre de cuatro hijos, tres junto a Marina, “la Cochi Niní”, y en 2025 recibió a Amora Melodía con su pareja, Bere Lucrecia.

A sus 48 años, Hernán Coronel abrió una puerta completamente diferente al aceptar el desafío de MasterChef Celebrity. En 2026 se convirtió en uno de los 24 participantes del programa conducido por Wanda Nara y pasó de los escenarios a las cocinas del reality. Una experiencia nueva para un artista que, desde aquellas canciones inventadas durante su infancia hasta su presente televisivo, construyó un recorrido atravesado por la música y una identidad propia.