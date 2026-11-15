Telefe empezó a armar el elenco de Bailando con las Estrellas, el ciclo que Santiago del Moro conducirá en 2027. Ángel de Brito reveló que la primera invitación fue para La Joaqui, que ya pasó por otro reality, y adelantó cómo recibió la cantante la propuesta de salir a la pista.

La vuelta de Got Talent Argentina había sido una de las posibilidades que barajaba el canal para su programación. La señal dio marcha atrás con ese regreso y eligió llevar a su pantalla una versión local de Dancing with the Stars, el certamen de baile conocido con ese nombre en Estados Unidos.

De Brito presentó la primicia como un enigmático en LAM. “Me acaba de llegar la primera convocada del Bailando de Telefe”, dijo al aire de América TV. Después dio algunas pistas sobre la trayectoria de la artista. “Es una figura. Es una figura con cartel, es mujer. No hace teatro. Participó en un reality también. No es de GH. Es carismática. Es cantante, le fue bien en la música”, detalló.

El periodista reservó el nombre de La Joaqui para el final del enigmático. Cuando lo dio a conocer, también contó cómo había respondido la cantante al llamado de la producción. “Primera convocada para el Bailando de Santiago del Moro, y quiere hacerlo, es La Joaqui”, reveló.

Cómo será el certamen de Telefe

En el programa que encabezará Santiago del Moro, cada famoso formará pareja con un bailarín profesional. El trabajo de las duplas empezará en los ensayos, donde prepararán las distintas coreografías que presentarán en el estudio. El formato seguirá la evolución de cada figura desde esas primeras prácticas hasta su último baile en la competencia.

Después de cada presentación, las parejas recibirán una devolución del jurado sobre su desempeño en la pista. Los espectadores también tendrán un papel en el certamen, ya que podrán participar a través de su voto. Telefe todavía tiene pendiente anunciar quiénes integrarán el jurado que evaluará las coreografías.

La fecha de estreno del ciclo de Santiago del Moro y la lista de famosos que competirán también quedan por anunciar. Con la presentación del elenco se sabrá si el interés de La Joaqui en la propuesta se traduce en un lugar entre las parejas de la primera temporada.