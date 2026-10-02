MasterChef Celebrity se sumará este viernes 2 de octubre a la programación de Telefe, fuera de su esquema habitual de lunes a jueves. El reality comenzará a las 21:30, pocos días después del estreno de la nueva temporada. Su llegada al horario central también modifica los programas previstos para el resto de la noche.

¿A qué se debe la decisión de Telefe? Aunque el canal no dio explicaciones oficiales sobre el cambio de grilla, el ajuste responde al calendario del miércoles pasado, cuando la transmisión del partido de la Selección Argentina alteró la programación habitual. Así, la emisión del viernes funcionará como una compensación. Por ende, más allá del nuevo horario y la reprogramación de otros ciclos, no hay elementos para atribuir la medida a una cuestión de rating ni a otros factores extraordinarios.

La emisión estará dedicada a la etapa de última chance. Los participantes que lleguen a esa instancia intentarán evitar la primera gala de eliminación, una definición que empieza a marcar su recorrido en la competencia. Esa prueba se verá así en un día que no forma parte de las emisiones habituales de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara continuará al frente del programa, con Germán Martitegui, Maru Botana y Damián Betular en el jurado. La temporada regresó a la pantalla esta misma semana y ahora suma una entrega centrada en los famosos que buscan mantenerse lejos de la eliminación. El cambio permite seguir esa etapa el viernes, antes de que llegue la primera gala en la que se definirá una salida.

Cómo queda la programación de Telefe este viernes

Popstars no saldrá al aire con este ajuste. Telefe destinará ese tramo del horario central a la competencia gastronómica, por lo que a las 21:30 se verá la instancia de última chance de MasterChef Celebrity. Es el cambio más visible para quienes esperaban encontrar el otro programa en la grilla del viernes.

Después del reality, a las 23, llegará una nueva emisión de Pasapalabra. La secuencia prevista para esta noche será MasterChef Celebrity desde las 21:30 y Pasapalabra a partir de las 23, mientras Popstars quedará fuera de la pantalla. Esos son los horarios confirmados; Telefe no informó qué motivó la decisión de modificar la programación durante la primera semana del reality.