La salida de Donato de Santis de MasterChef Celebrity abrió una etapa de incertidumbre dentro de uno de los formatos más exitosos de la televisión argentina. Tras la última final emitida por Telefe, comenzaron a circular distintas versiones sobre quién ocupará su lugar y qué otros cambios podrían producirse en el jurado de cara a la nueva temporada que volvería a tener a Wanda Nara como conductora.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en su programa de Radio Mitre, tanto Telefe como la productora Box Fish ya trabajan en el regreso del ciclo culinario. Sin embargo, la gran novedad es que no solo buscan un reemplazante para Donato de Santis, sino que también existirían dudas sobre la continuidad de Damián Betular y Germán Martitegui.

“Se vienen cambios en el programa y a esta hora peligra la continuidad de Damián Betular y Germán Martitegui porque todavía no los han llamado”, aseguró Etchegoyen. Además, agregó que la producción ya habría organizado un casting para elegir a figuras destacadas del mundo gastronómico que competirán por un lugar en el prestigioso panel de jueces.

De acuerdo con la información difundida, las pruebas para seleccionar nuevos integrantes se realizarían los días 18 y 19 de julio. La intención del canal sería tener definida la conformación del equipo durante agosto para iniciar las grabaciones y estrenar la nueva edición en septiembre.

Entre los nombres que comenzaron a sonar con fuerza aparecen tres referentes de la cocina argentina: Mauricio Asta, Dolli Yrigoyen y Maru Botana. Aunque Etchegoyen señaló que forman parte de las posibilidades que analiza la producción, también aclaró que Dolli Yrigoyen negó haber recibido un llamado oficial para participar del casting.

Mientras tanto, en el programa SQP de América TV, también surgieron versiones que indican que la partida de Donato de Santis podría no ser la única. Allí se especuló con que Germán Martitegui podría alejarse del formato después de varias temporadas consecutivas como jurado.

Donato de Santis ¿Tiene reemplazo?

Consultado sobre estas versiones, Damián Betular reconoció que todavía no hubo conversaciones formales para una nueva edición. “Terminó el 28 de febrero de grabar y hay como un détox del tema. No hablamos ni nos llamaron para otra temporada. Creo que falta mucho para otra”, explicó el reconocido pastelero.

Sin embargo, Betular también dejó una reflexión que alimentó aún más las especulaciones sobre el futuro del programa. “Es un formato que amo, pero siempre las charlas son que hay que coincidir todos”, expresó. Además, remarcó que lo fundamental son los participantes y que el jurado puede renovarse, tal como ocurre en otras versiones internacionales de MasterChef, dejando abierta la puerta a una transformación profunda del exitoso reality.