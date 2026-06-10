La escena teatral neuquina continúa ofreciendo propuestas para todos los gustos y una de las más destacadas de la temporada es "Un sueño, una noche, un verano", la comedia escrita por Daniel Fermani e inspirada libremente en la clásica obra "Sueño de una noche de verano" de William Shakespeare.

La producción de Escénica TeaDanz Experimental regresó a los escenarios tras el éxito de sus funciones anteriores y continuará presentándose todos los sábados de junio y julio a las 21 horas en el Teatro Ámbito Histrión, ubicado en Chubut 240 de la ciudad de Neuquén.

En diálogo con el programa "Cuando la noche cae, la radio se enciende", que se emite por AM550, la actriz Estefanía Martínez, integrante del elenco, compartió detalles sobre la propuesta artística y la experiencia de formar parte de una obra que combina humor, fantasía y reflexión.

Funciones todos los sábados de junio y julio a las 21 horas en Neuquén.

Durante la entrevista, Martínez destacó que la puesta invita al público a sumergirse en un universo donde los límites entre la realidad y los sueños desaparecen. La historia transcurre entre la Atenas cotidiana y un bosque mágico donde los personajes viven situaciones inesperadas que generan risas, confusiones y momentos de gran sensibilidad.

"La obra propone encontrarnos con nuestros propios sueños y deseos a través de personajes muy humanos y cercanos. Es una experiencia divertida, pero también invita a reflexionar sobre aquello que nos mueve y nos inspira", comentó la actriz durante la charla radial.

La actriz Estefanía Martínez habló sobre la temporada teatral en Neuquén.

La puesta cuenta con la dirección de Carlos Barro y reúne a un numeroso elenco integrado por Laura Zúñiga, Luján Urreaga, Paula Malcotti, Gimena Martínez, Mariel Suárez, Ornella Gaggiotti, Alejandra Kasjan, Fernando Lesa Brown, Romina Camporesi, Miguel Dagnino, Nahuel Hernández, Estefanía Martínez, Simón Vanuffelen y Paula Rodrigo.

El vestuario está a cargo de Yazmín Mer, mientras que el diseño gráfico fue realizado por Paula Rodrigo y Frida Rodrigo. La fotografía promocional corresponde a Emiliano Ortiz. Desde la producción destacaron que la obra busca acercar al público una versión fresca y contemporánea del clásico shakespeariano, conservando el espíritu lúdico y poético que caracteriza a la historia original. Las entradas pueden adquirirse a través de WhatsApp al 299-4299249 o en la boletería del teatro.