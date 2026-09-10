Una foto en blanco y negro y un mensaje en mayúsculas fueron la manera que eligieron Ca7riel y Paco Amoroso para compartir una noticia clave para su carrera. Del otro lado del anuncio aparece Harry Styles, quien los convocó para acompañarlo en dos conciertos de su próxima gira internacional, con un lugar reservado en la apertura.

"TOCAMOS CON HARRY EN DALLAS. See you in 2027!!", escribieron los músicos en sus redes, donde también etiquetaron al exintegrante de One Direction. La publicación llegó después de la confirmación de la producción y mostró al dúo con remeras que llevaban la inscripción "I love Dallas", una referencia directa a la ciudad del encuentro musical.

La elección encuentra a los argentinos con experiencia acumulada fuera del país. Entre sus antecedentes figuran giras por Europa y Asia, actuaciones en las ediciones de Lollapalooza de Buenos Aires y Chicago y apariciones en las entregas de los premios Grammy. Ese recorrido suma ahora una convocatoria para presentarse ante el público de una figura del pop británico.

Cuándo tocarán Ca7riel y Paco Amoroso con Harry Styles

El compromiso será en abril de 2027, en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Allí, Ca7riel y Paco Amoroso tendrán a su cargo los shows de apertura de las dos presentaciones previstas del cantante. Su participación, por lo tanto, comprende ambas noches en esa ciudad dentro del calendario anunciado para el tour.

Bajo el nombre "Together Together Tour", la gira de Harry Styles contempla doce paradas en estadios de Norteamérica y Europa. Dentro de ese itinerario, Dallas tendrá presencia argentina en la programación previa al espectáculo principal. La convocatoria informada corresponde a esos dos conciertos y ubica a los músicos en una nueva cita de su recorrido por Estados Unidos.

Para la dupla, el anuncio también representa una oportunidad de ampliar su audiencia. Después de pasar por festivales y encabezar sus propias giras, esta vez compartirán la programación con un artista cuyo público podrá descubrirlos en vivo antes del show central. La novedad generó repercusiones entre seguidores y colegas que reaccionaron a la publicación con la que celebraron.

Con varios meses por delante hasta las presentaciones, Ca7riel y Paco Amoroso ya tienen un nuevo destino marcado en su agenda internacional. El desafío será llevar su propuesta a un estadio y aprovechar ese primer encuentro con los asistentes que irán a ver a Harry Styles. Dallas les ofrecerá esa posibilidad por partida doble.