Hubo un momento en el que seguir grabando dejó de ser una opción para Sofi Martínez. Mientras cubría el clásico entre y Nacional en Montevideo, la periodista quedó cerca de los enfrentamientos entre hinchas y policías y decidió, junto con su equipo, interrumpir el registro para ponerse a resguardo.

Antes de apagar la cámara, el miedo había quedado expuesto en sus palabras: "¡Uy, amigo, tengo miedo! ¡Qué quilombo!". Lo que alcanzaba a describir mostraba la gravedad de los incidentes: " Balas de goma, fuegos artificiales, la gente corre". Entre las corridas, la cobertura había perdido cualquier parecido con el recorrido futbolero que habían ido a realizar.

La preocupación también alcanzó a quien estaba detrás de la lente. Al mirar hacia su camarógrafo, Sofi Martínez le dijo: “Me asusté. ¿Vos te asustaste? Te pegaste un cagazo bárbaro”. Esa conversación quedó registrada mientras intentaban dimensionar lo que sucedía a su alrededor, con personas heridas y una situación que los llevó a priorizar su seguridad.

El contraste con el resto de la jornada fue parte del balance que hizo después: "Fue una fiesta en la previa. El partido, estuvo muy lindo compartirlo con la gente. Lamentablemente va a quedar el recuerdo del final, sobre todo para mí, que no lo había vivido nunca. Esa situación de violencia con la Policía, la desesperación de la gente, ver algunos heridos: eso fue un poco triste. Pero esto es lo que generan los clásicos muchas veces, y esperemos que se termine".

Su viaje al estadio Campeón del Siglo tenía como propuesta acercarse a las costumbres de los hinchas y compartir el encuentro desde las tribunas. Nacional ganó por 1-0, pero el resultado quedó relegado en su relato por los enfrentamientos que se produjeron después, en las inmediaciones de la cancha, entre simpatizantes de Peñarol y efectivos policiales.

Las imágenes que llegaron a la Justicia uruguaya

A la experiencia de Sofi Martínez se sumó una derivación judicial. La Asociación Uruguaya de Fútbol entregó el material a la Dirección General de Seguridad en el Deporte, en el marco de las actuaciones por los incidentes. Según explicó la comunicadora, el video fue incorporado como prueba en una causa vinculada con integrantes de la hinchada.

Incluso encontró espacio para bromear con Santiago, su camarógrafo, sobre un eventual regreso a Uruguay: "Vos irás, Santi; yo creo que ya no puedo ir". Detrás de ese comentario quedó el impacto de haber presenciado una violencia que desconocía de cerca y que la obligó a ponerle un límite a su trabajo en plena cobertura.