El martes tuvo un peso distinto en el Cementerio de la Chacarita. Hasta allí llegaron los restos de Luis Brandoni después del velatorio en la Legislatura porteña, y el cierre de esa despedida volvió a mostrar algo que ya se había visto desde que se conoció su muerte: el tamaño de la huella que dejó en el espectáculo argentino.

En el Panteón de Actores, el homenaje reunió a familiares, amigos y compañeros de trabajo que quisieron acompañar a Luis Brandoni en ese último tramo. No fue una escena ruidosa ni atravesada por gestos grandilocuentes. Lo que dominó fue otra cosa: una emoción serena, de esas que se notan en el silencio, en los abrazos cortos y en la necesidad de estar ahí aunque no hubiera mucho para decir.

Entre las figuras que se acercaron estuvieron Guillermo Francella, Gabriel el Puma Goity, Marcelo De Bellis, Facundo Arana y Fernando Bravo. También dijo presente Alfredo Leuco, en una ceremonia donde los nombres importaban menos por su peso público que por el vínculo afectivo o profesional que cada uno había construido con Luis Brandoni a lo largo de los años. La sensación general era la de acompañar no solo a una familia, sino también a una parte de la cultura popular argentina.

La presencia de Guillermo Francella tuvo un valor especial porque en las horas previas ya había hablado de Luis Brandoni como una referencia central en su vida. Lo mismo ocurrió con otros colegas que, sin necesidad de largos discursos, dejaron ver cuánto los había marcado el actor. En Chacarita no se reunieron solamente a despedir a un hombre querido. Fueron a saludar a alguien que había moldeado vocaciones, estilos y formas de habitar el oficio.

Luis Brandoni, además, no ocupó ese lugar solo por la extensión de su carrera. Lo sostuvo por algo más difícil de explicar y más fácil de percibir en estas despedidas: la intensidad con la que su trabajo quedó grabado en varias generaciones. Teatro, cine y televisión fueron apenas los territorios visibles de una presencia mucho más grande, una de esas que siguen apareciendo incluso cuando la persona ya no está.

La imagen final fue la de un grupo de colegas acompañando en silencio, conmovidos, en una mañana atravesada por el respeto. Y ahí, en esa escena sin estridencias, volvió a quedar claro por qué su muerte golpeó tanto: porque Luis Brandoni no era apenas un actor admirado, sino una figura que para muchos había estado siempre.