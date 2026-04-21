Adriana Aguirre, reconocida actriz y vedette argentina, compartió en el programa Desencriptados detalles inéditos sobre su vida personal y profesional, destacando su atracción por hombres más jóvenes y el particular acuerdo que mantiene con su ex pareja, Ricardo García, tras su separación en octubre de 2025.

Con una trayectoria que comenzó a fines de los años 60, Adriana Aguirre se hizo un nombre en el teatro de revista, trabajando junto a grandes figuras como Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Su carrera abarca cine, televisión y teatro, y en la actualidad sigue vigente gracias a su presencia en redes sociales y proyectos en música y cultura pop.

La artista recordó que su vocación artística fue clara desde joven, aunque su familia esperaba que siguiera una carrera tradicional como abogada. "Siempre quise ser artista", afirmó, y relató cómo combinaba sus estudios con sus primeros pasos en el mundo del modelaje, iniciados tras una sesión de fotos para la revista Clarín que impulsó su carrera.

Sobre su vida familiar, Adriana Aguirre destacó que su hogar se caracterizaba por valores tradicionales, con reuniones dominicales y una fuerte integración familiar, algo que considera que ha cambiado con el tiempo. Sin embargo, aceptó que su camino estaba destinado al arte, lo que, según ella, explica que no haya tenido hijos.

En cuanto a sus relaciones, reveló que tuvo cuatro grandes amores, siendo Ricardo García el último y el que considera su familia, a pesar de estar separados desde el 30 de octubre de 2025. La ruptura se produjo tras conflictos iniciados en 2019 y profundizados en 2020, cuando García comenzó una relación con otra mujer.

Sobre la infidelidad de su ex, Aguirre contó: "Estábamos trabajando en las termas de Río Hondo y venían transformistas... me decían: ‘¿Vos no notás algo raro entre fulana y Ricardo? Porque los vimos agarraditos de la mano por las calles’". Aunque inicialmente mantuvieron fidelidad, la situación se deterioró hasta la separación.

La actriz explicó que, pese a la separación, mantienen un vínculo particular: "Estamos separados, pero todavía tenemos los bienes en común... Él viene a mi casa, mete la llave y se queda a dormir porque le resulta cómodo". Aclaró que no mantienen intimidad desde la separación y que para ella él sigue siendo familia.

Adriana Aguirre y su relación con hombres jóvenes tras separarse de su ex

La diva y sus relaciones con hombres mucho más jóvenes

Sobre su vida amorosa actual, Adriana confesó una atracción por hombres jóvenes, a quienes denomina "colágeno", con un rango de edad entre 30 y 50 años. Su último amante, el año pasado, tenía 37 años. Explicó que los hombres mayores suelen ser más críticos y con una mentalidad menos abierta, mientras que los jóvenes buscan "pasarla bien" y disfrutan de la experiencia con mujeres mayores, una tendencia que califica como normal en la época actual.

En la entrevista también habló de su filosofía de vida y sexualidad, enfatizando que le gusta "estar arriba" y manejar la situación en sus relaciones. Se definió como una "guerrera de la vida" y aseguró que su único seguro es disfrutar la vida al máximo, pese a las dificultades.

Adriana Aguirre y su relación con hombres jóvenes tras separarse de su ex

Finalmente, rememoró momentos felices junto a Ricardo, destacando la propuesta de matrimonio en 1998 y la intensidad de su relación desde que se conocieron en 1995. También expresó apertura a nuevas experiencias, incluso con mujeres, reflejando una autenticidad y libertad que caracterizan su presente.