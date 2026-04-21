Paula Chaves no apareció en su programa en un momento especialmente sensible para OLGA y la ausencia enseguida alimentó especulaciones. Venían de días agitados por la repercusión del episodio con la nena que lanzó una crítica al aire contra Javier Milei, por las suspensiones dentro de Tapados de laburo y por los rumores que empezaron a circular alrededor del futuro del ciclo. Sin embargo, esta vez el faltazo no tuvo que ver con esa crisis.

Detrás de la decisión hubo un motivo mucho más íntimo y doloroso. Paula Chaves atraviesa una tristeza profunda por la muerte de Moro, el perro que compartía con Pedro Alfonso y que fue parte central de la familia durante más de quince años. No se trataba de una mascota más dentro de la casa, sino de un compañero que estuvo presente desde el comienzo de la historia de la pareja y que acompañó el crecimiento de sus hijos.

La confirmación llegó desde el lado más personal de todos. Pedro Alfonso eligió despedirlo en redes con un mensaje cargado de emoción, donde dejó ver el lugar que Moro ocupaba en sus vidas. Lo describió como una presencia decisiva en la familia, alguien que estuvo desde el origen del vínculo con Paula Chaves y que siguió ahí en cada etapa importante del hogar que fueron armando juntos.

Esa pérdida terminó explicando por qué la conductora prefirió correrse justo cuando muchos creían que su silencio estaba vinculado al escándalo laboral. En realidad, la conductora ya venía atravesando jornadas muy delicadas, con la angustia acumulada por el cuadro de su perro y con una sensibilidad lógica frente a un desenlace que sabían cercano. El contexto en el canal hizo más visible su ausencia, pero la razón fue otra.

Claro que el marco no ayudó. Después del revuelo que provocó el episodio con la menor al aire, en OLGA se abrió una discusión interna por lo que pasó detrás de cámara, por las reacciones del equipo y por las medidas que tomaron las autoridades. En ese clima empezaron a leerse todos los movimientos con una lupa mayor, incluida la falta de Paula Chaves, como si cada gesto escondiera una consecuencia directa del conflicto.

Incluso ella misma había reconocido en mensajes privados que estaba atravesada por varias cosas al mismo tiempo y que la angustia se le había acumulado. Pero una cosa era el malestar por lo que pasaba en el trabajo y otra, muy distinta, el golpe emocional que implicaba despedir a un animal que estuvo presente durante media vida. Ahí estaba el verdadero peso de esos días.

Por eso, más que una señal sobre su continuidad o una reacción frente al escándalo, la ausencia de Paula Chaves respondió a una necesidad humana básica: parar en medio del dolor. En una semana donde todo parecía mezclarse, la explicación terminó siendo mucho más simple y mucho más triste.