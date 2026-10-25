Luciano Pereyra estaba por despedirse de su público en el Movistar Arena cuando una noticia cambió el clima del concierto. El cantante se quebró al compartir una confirmación vinculada con la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina. La novedad involucraba a Luján, su ciudad natal, y lo conectaba con una experiencia que vivió cuando recién empezaba.

La confirmación había llegado apenas unos minutos antes de que la hiciera pública. “Me acaban de confirmar que en mi ciudad, Luján, le voy a cantar al Papa”, anunció. La respuesta fue una ovación: quienes habían ido a escucharlo cantar también terminaron acompañándolo en ese momento de su octavo show en el Movistar Arena, el sábado por la noche.

Con apenas 18 años, Luciano Pereyra había viajado a Roma como representante de la juventud latinoamericana para cantar ante Juan Pablo II. Fue en agosto de 2000, durante la XV Jornada Mundial de la Juventud, en el marco del Jubileo. La canción elegida entonces fue Sólo le pido a Dios, de León Gieco, frente a millones de jóvenes reunidos en Tor Vergata.

La nueva cita de Luciano Pereyra con el Papa León XIV será el 11 de noviembre, durante la misa que el pontífice presidirá frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Para el cantante, será el regreso a una celebración papal, esta vez en la ciudad donde nació.

Su participación también incluirá música reciente. Entre los temas que interpretará figura Si no es contigo, primer adelanto de su próximo disco. El lanzamiento abre una etapa que combina raíces folklóricas y pop contemporáneo; será ese presente artístico el que llevará a la celebración, 26 años después de su actuación ante Juan Pablo II.

El Papa León XIV tiene prevista su visita a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El viaje llegará después de la operación de pulmón a la que fue sometido a mediados de octubre y de su evolución favorable.

En el Movistar Arena, la emoción también modificó el repertorio: el cantante sumó Sólo le pido a Dios a las canciones de esa noche. El tema que había interpretado ante Juan Pablo II volvió a sonar después del anuncio. Antes de llegar a noviembre, la confirmación ya había encontrado una forma de celebrarse sobre el escenario.