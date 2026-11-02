La gala de beneficios de MasterChef Celebrity dejó dos motivos para esperar el veredicto del jurado. Los mejores platos recibirían medallas y ventajas para la próxima semana, pero quien presentara la preparación menos lograda quedaría comprometido para la eliminación. El domingo 1 de noviembre, diez participantes llegaron con delantal blanco para afrontar esa doble definición.

La consigna fue cocinar un plato a partir de la legumbre que cada uno encontró en su estación. Participaron Juli Poggio, Marta Fort, Pablo Giralt, Luciana Geuna, Campi, Nazareno Casero, Edith Hermida, Rocío Robles, Luck Ra y Karina Mazzocco. Al terminar la prueba, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana eligieron las dos preparaciones que merecían una distinción.

Quiénes ganaron las medallas en MasterChef Celebrity

Karina Mazzocco obtuvo la medalla dorada, mientras que Edith Hermida se quedó con la plateada. Para las dos fue la segunda medalla de la temporada, aunque el resultado tuvo un significado distinto en cada caso: Mazzocco estrenó el oro y Hermida sumó otra plata a la que ya había conseguido.

La distinción confirmó el buen recorrido de Karina Mazzocco en la competencia. La conductora todavía no pasó por una gala de eliminación y ahora agregó una medalla dorada a la plateada que tenía. Además de reconocer su plato de la noche, el premio le dará un beneficio para la siguiente semana de MasterChef Celebrity.

Edith Hermida, por su parte, volvió a destacarse ante los chefs y llegó a dos medallas plateadas. La conductora de Bendita fue una de las dos elegidas entre los diez famosos que cocinaron con legumbres. Sin embargo, mientras ellas recibían sus premios, el jurado todavía debía comunicar la decisión más difícil de la gala.

Quién recibió el delantal negro

Los platos que dejaron más dudas fueron los de Campi, Juli Poggio y Luck Ra. Los tres esperaron la resolución de Betular, Martitegui y Botana, ya que uno recibiría el delantal negro y tendría que disputar la próxima gala de eliminación. Los otros dos continuarían en la competencia sin esa sentencia.

Finalmente, Campi presentó el plato menos logrado y se llevó el delantal negro. El resultado fue un cambio brusco para el humorista: en la última chance de la semana anterior había conseguido subir al balcón y evitar la eliminación. Esta vez deberá volver a cocinar para defender su lugar.

Así terminó la gala de beneficios: dos medallas para Mazzocco y Hermida, siete participantes que avanzaron sin una distinción y Campi como único sentenciado a la eliminación. La prueba con legumbres dejó una recompensa para las ganadoras y un nuevo desafío para el humorista.